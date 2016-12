Jetzt Veranstaltungstermine für das nächste KalendariUM melden!

Wir möchten Sie heute auf den Redaktionsschluss der kommenden Ausgabe unseres uckermarkweiten Veranstaltungskalenders kalendariUM für die Monate April bis September 2017 aufmerksam machen. Das kalendariUM erscheint halbjährlich und spiegelt das kulturelle Leben der Uckermark wider. Der nächste Veranstaltungskalender wird Ende März 2017 mit einer Auflage von voraussichtlich 7.000 Stück sowie als Online-Ausgabe erscheinen. Auch die Facebook-Seite sowie die App zum kalendariUM sind weitere Möglichkeiten, Termine aus dem Heft einzusehen.Die Broschüre überzeugt durch ihren hohen Informationswert zu Veranstaltungen verschiedenster Art, die klare Gliederung und Übersichtlichkeit. Neben Veranstaltungsterminen in einer chronologischen Kurzübersicht finden Sie in der Broschüre viele Informationen zu regionalen Veranstaltungen, Veranstalter aus der gesamten Uckermark sowie eine Übersicht mit Adressen und Kontakten für Ihre Freizeit- und Kulturgestaltung in unserer Region. Das E-Book zur aktuellen Ausgabe finden Sie unter www.regionalmarke-uckermark.de . Darüber hinaus werden alle Termine des kalendariUM auf der Facebook-Seite https://www.facebook.com/KalendariumUckermark/ veröffentlicht.Veranstalter können bis zu diesem Tag ihre Veranstaltungen und Ausstellungen in die Online-Datenbank vom eigenen PC aus eintragen. Die Zugangsdaten können beim Investor Center Uckermark unter neujahr@ic-uckermark.de oder unter der Telefonnummer 03332 538911 angefordert werden.Alle Markenpartner der Regionalmarke UCKERMARK haben darüber hinaus die Möglichkeit, kostenlos mit Porträts und Anzeigen auf sich und ihre Veranstaltungen hinzuweisen.