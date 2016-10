81fünf-Gruppe kürte KfW-40-Holzrahmenbau mit INTHERMO Holzfaser-WDVS zum Haus des Jahres

Im Zuge der Jubiläumsfeierlichkeiten der 81fünf-Gruppe fand die Kür eines realisierten Entwurfs zum Haus des Jahres 2016 statt. Im Vorfeld hatten die Mitglieder der 81fünf-Gruppe Gelegenheit, einer mit Holzbau-Fachleuten besetzten Jury ihre besten Architekturen einzureichen. Aus allen Vorschlägen wurden zwei Finalisten ausgewählt und den Tagungsteilnehmern ausführlich vorgestellt.Zum Sieger gekürt wurde mit überzeugender Mehrheit ein individuell gestaltetes Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung von Holzbau Fichtl, dessen Fassade ein INTHERMO Wärmedämmverbundsystem vor Wind und Wetter schützt.weist Zimmermeister Stefan Fichtl, Geschäftsführer der Holzbau Fichtl GmbH, auf wissenswerte Eigenschaften des ausgezeichneten Gebäudes hin.81fünf-Projektmanager Daniel Kuhn würdigte in seiner Laudatio die sehr ästhetische Gliederung der Gebäudehülle, die sich zu allen Seiten des einseitig an den Hang gebauten Hauses als betont ebenmäßig verputzte weiße Fassade präsentiert., lobte er die Leistungen des 81fünf-Mitgliedsunternehmens.Stefan Fichtl wies in seiner Dankesrede darauf hin, dass es sich bei diesem Holzrahmenbau um ein Gebäude handelt, das keineswegs völlig frei entworfen werden konnte; vielmehr gründet es auf zum Teil noch vorhandenen Grundmauern, die von einem abgerissenen Mauerwerksbau stammen. Durch umsichtige Planung aller Holzbau-Details konnte der erfahrene Zimmermeister der Bauherrschaft die Neufundamentierung ersparen, was die Realisierung einer zusätzlichen kleinen Einliegerwohnung für Feriengäste im Untergeschoss des hochwertigen Holzbaus ermöglichte., resümierte INTHERMO-Geschäftsführer Stefan Berbner.Informationen über den ökologisch orientierten WDVS-Zulieferer INTHERMO, das mehr als 40.000-fach bewährte INTHERMO Holzfaser-WDVS und damit ummantelte Gebäude sind im Internet aufzu finden, Wissenswertes über Holzbau Fichtl steht auf der neu gestalteten Website