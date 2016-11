EuGH-Urteil & Rx-Rabatt als Hot Topics neu @ ZUKUNFT APOTHEKE, 7./8. November in Frankfurt

Am 7. und 8. November heißt es bereits zum 5. Mal ZUKUNFT APOTHEKE! Beim Branchentreff für Pharmaentscheider, Apothekenkooperationen, Versender und Apotheker werden mehr als 200 Branchenvertreter in Frankfurt erwartet.Dasergänzt als ein weiteres Hot Topic die Agenda. Neu als Referent dabei ist Arne Thiermann von der renommierten Kanzlei Hogan Lovells. Er stellt sich der Frage „Freie Preise für Versand-Arzneimittel aus dem Ausland! – und nun?" und ordnet das Urteil sowie seine unmittelbaren Folgen juristisch ein. SEMPORA wird zusätzlich die Ergebnisse der jüngstenvorstellen.Mehr als 30 Referenten widmen sich mit Keynotes, Best Practices und Diskussionen den Zukunftsthemen für die Apotheke! Erfolgsbeispiele von Thornton & Ross (Stada), Merck, Merz, Bionorica und P&G sind auf der Bühne, ergänzt durch den Börsenneuling Shop-Apotheke, den Game Changer Tesla und Digital Hero Glossybox.Ein weiteres Highlight ist am ersten Abend das– erstmals mit Dinner Speech von Bert Ohnemüller (neuromerchandising group) und der Verleihung desan die beste Apothekenkooperation und Versandapotheke.zu Konferenz und Award unter: www.inspirato-zukunft-apotheke.de Teilnahmegebühr für Konferenz inkl. Gala Networking Dinner und Awardverleihung:Industrie und Handel 1.695,- Euro (zzgl. Ust.)Offizin-Apotheker 495,- Euro (zzgl. Ust.)