Stimmungslicht und Werbeträger:

Neben einer Vielzahl an unterschiedlichen Mustern und thematischen Motiven z. B. für Weihnachten, Ostern, Karneval usw. gibt es auch die Möglichkeit, Lampenschirme mit eigenen Motiven, Fotos, Logos, Texten und Werbebotschaften anfertigen zu lassen. So kann zum Beispiel ein Restaurant ein saisonales Speiseangebot darauf anpreisen, ein Unternehmen mit seinem Logo auf sich aufmerksam machen, das Brautpaar seine Gäste mit einer innovativen Tischdekoration im Look der Einladung überraschen oder der Schützenverein seine Feier mit einem Porträt des amtierenden Schützenkönigs noch persönlicher ausrichten. Der kreativen Fantasie für die Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt. Überall dort, wo Botschaften transportiert werden sollen, das Image geprägt und gepflegt oder Menschen in geselliger Runde zusammenkommen, lassen sich mit den kleinen Tischleuchten ebenso stimmungs- wie stilvolle Akzente setzen.Die Funktionsweise ist denkbar simpel: das brennende Teelicht wird in ein Trinkglas gesetzt und dann der Lampenschirm über die Glasöffnung gestülpt. Die Lampenschirme passen nahezu auf alle Arten von Gläsern. Am schönsten wirken sie jedoch auf langstieligen Trinkgläsern wie z. B. Wein-, Sekt-, Cocktail- oder Biergläsern, weil so die Optik einer stilvollen Mini-Stehleuchte am besten transportiert wird. Selbst auf einer festlichen Tafel sind die kleinen Stimmungslichter das Tüpfelchen auf dem i. Dank des windabweisenden Lampenschirms sind sie auch perfekt für den Einsatz im Freien geeignet.„Wir sind nicht die Ersten, die Lampenschirme für Trinkgläser herstellen. Aber wir sind die Ersten, die Lampenschirme aus Hart-PVC-Folie mit einer vorgefertigten oder individuellen Bedruckung schon in einer kleinen Stückzahl zu einem günstigen Preis anbieten. Unsere Mini-Lampenschirme bestehen aus einem festen Material, das eine lange Lebensdauer gewährleistet“, erklärt IFOHA Geschäftsführer Marcus Noell.Das Sortiment umfasst aktuell rund 100 verschiedene Motive – der Jahreszeit entsprechend vor allem mit winterlichen und weihnachtlichen Designs – und wird kontinuierlich erweitert. Die Bestellung eines individuell gefertigten Lampenschirms ist kinderleicht: einfach das gewünschte Motiv hochladen, Liefer-, Rechnungsadresse und Bezahlweise angeben, fertig. Die Bearbeitung des Motivs – das ist notwendig, um eine verzerrte Darstellung auf dem kegelförmigen Lampenschirm zu verhindern – sowie die Aufbereitung der Feindaten für den Druck übernimmt der Hersteller gegen einen kleinen Aufpreis.Natürlich sind die Mini-Lampenschirme auch in punkto Sicherheit auf dem neuesten Stand: Sie werden aus Hart-PVC-Folien hergestellt, die selbstverlöschend und somit nicht brennbar sind.Ein großer Vorteil bei IFOHA ist, dass dieser Hersteller die Lampenschirme bereits in einem kleinen Set mit nur sechs Stück anbietet – selbstverständlich auch bei einer individuellen Anfertigung. Aber auch Großabnehmer, die die Lampenschirme zu Werbezwecken als Streuartikel oder Kundengeschenke nutzen möchten, können schnell beliefert werden. „Wir haben für die hausinterne Herstellung der Mini-Lampenschirme eigene Spezialmaschinen, mit denen wir auch kurzfristig Motiv-Wünsche unserer Kunden umsetzen und produzieren können“, so Noell.Fotos von den Mini-Lampenschirmen sowie alle verfügbaren Motive, weitere Infos und eine direkte Bestellmöglichkeit gibt es auf www.ifoha.com/...