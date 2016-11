busplaner vergibt den Internationalen busplaner Nachhaltigkeitspreis 2017

Busausstattung: KONVEKTA, „Konvekta-CO2-Wärmepumpe Gen. 2“

Flottenmanagement und Telematik: DKV Euro Service, „DKV CARD CLIMATE“

Omnibuskomponenten: Eberspächer Sütrak, „Bus-Aufdachklimasystem AC 250“

Reifen: Continental, „ContiPressureCheck™ System“

Service und Wartung: 24volt.de, Reparaturen von Nutzfahrzeug-Elektronik

Attraktionen: VFF - Verband der Fährschifffahrt und Fährtouristik, „Lösungen zur Umsetzung der Abgasregularien in der SECA Zone 2015“

Freizeit- und Erlebniswelten: Zotter Schokoladen Manufaktur, „zotter Schoko-Laden-Theater“

Gruppenreiseveranstalter: GreenLine Hotels, Gruppen-Angebote der GreenLine Hotels

Touristische Einzelprojekte: Eurotunnel, „Eurotunnel le Shuttle“

Elektrobusse: Volvo Busse Deutschland, „Volvo 7900 Electric“

Midibusse: Büro autoBus, „NAVYA (Arma)“ für den ÖPNV

Reise-/Überlandbusse: MAN Truck & Bus, „NEOPLAN Skyliner“

Stadtlinienbusse: Daimler, „Mercedes-Benz Future Bus“

Den Internationalen busplaner Nachhaltigkeitspreis 2017 erhalten in diesem Jahr 13 Unternehmen aus der Bus- und Touristikbranche für ihre außerordentlichen Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit.Der Preis wird 2017 zum dritten Mal verliehen und zum zweiten Mal auch in der Sonderkategorie „Busunternehmen mit nachhaltigem Management“.Eine Jury mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien beurteilt alle eingehenden Bewer-bungen nach einem Punkteschema. In die Bewertung fließen zudem die drei Kriterien Ökonomie, Ökologie und soziale Verantwortung ein.„Bereits heute setzen drei von fünf Busunternehmen auf umweltschonende Konzepte. Die Firmen können dabei in vielfältiger Art und Weise auf ihre Klimabilanz einwirken, sei es mit der Einführung eines Flottenmanagementsystems oder mit der Nutzung alternativer Antriebe“, erläutert busplaner-Chefredakteurin und Jurymitglied Anja Kiewitt.Prämiert werden folgende Bushersteller, Zulieferbetriebe sowie Reiseveranstalter und touristische Leistungsträger in den Kategorien Strategie, Touristik und Technik.Öffentlicher Sektor:Platz 1: Stadtwerke AugsburgPlatz 2: Hamburger HochbahnPlatz 3: Kölner VerkehrsbetriebePrivater Sektor:Platz 1: Salza-Tours KönigPlatz 2: Müller-ReisenPlatz 3: Schuler