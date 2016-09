30-jähriges Jubiläum Hotel Moers van der Valk

Erfolgreiche Bilanz zum 30-jährigen Bestehen



- Über 1,1 Millionen Gastübernachtungen seit 1986

- Durchschnittliche Jahresauslastung mit 80 Prozent weit über Landesdurchschnitt

- Entwicklung zum beliebten Ort für Veranstaltungen, Events und Tagungen

- Green- und Business Zertifizierung (Ausgezeichnetes Hotel für Geschäftsreisende)



Das Hotel Moers van der Valk zieht zu seinem 30-jährigen Bestehen eine erfolgreiche Geschäftsbilanz. Seit der Eröffnung des ersten deutschen Van der Valk Hotels im Dezember 1986 wurden über 1,1 Millionen Gastübernachtungen verzeichnet. Dabei liegt die Durchschnittsjahresauslastung von fast 80 Prozent deutlich über dem Landesdurchschnitt.

Im Hotel Moers finden jährlich bis zu 2.000 Tagungen, Kongresse oder Feiern verschiedenster Art statt. Zudem richtet das Hotel jährlich fast 70 Hochzeitsfeiern mit über 6.000 Gästen aus. Besonderer Beliebtheit erfreut sich seit Jahrzehnten auch der traditionelle Sonntagsbrunch mit über 10.000 Besuchern im Jahr. Das Hotel Moers hat sich zudem zu einem beliebten Ort für Veranstaltungen und Events in der Region entwickelt. Zu nennen sind hier insbesondere die legendären Altweiberpartys oder die festliche Silvestergala.

In den vergangenen Jahren wurde vor allem an der Erhöhung der Qualitätsmaßstäbe sowie der Erweiterung und Modernisierung unterschiedlicher Hotelbereiche gearbeitet. So wurden alle Zimmer und Suiten, sämtliche Tagungsräume sowie die öffentlichen Bereiche umfangreich modernisiert und neu gestaltet. Im gesamten Hauptgebäude ist eine neue Klimaanlage installiert und ein neuer Aufzug eingebaut worden. Dieser kontinuierliche Modernisierungsprozess wird auch im laufenden Jubiläumsjahr und darüber hinaus fortgesetzt. Derzeit laufen die Planungen für den Ausbau und die logistische Erweiterung einer Showküche sowie für die Modernisierung der Außenfassade.

Das Hotel Moers beschäftigt aktuell über 100 festangestellte Arbeitnehmer, Teilzeitkräfte und Auszubildende. Als erstes Van der Valk Hotel unterzog sich das Unternehmen im Jahre 2014 den strengen Prüfkriterien des Verbandes deutsches Reisemanagement (VDR) und trägt seitdem das Siegel „Certified Business Hotel“ und „Certified Green Hotel“.

Das Hotel Moers bietet derzeit 126 komfortable Zimmer unterschiedlicher Kategorien, ein Restaurant mit Hotelbar, einen Tagungs- und Veranstaltungsbereich mit 7 Sälen für bis zu 500 Personen sowie vieles mehr. Das Hotel liegt verkehrsgünstig in der Nähe des Autobahnkreuzes A40/A57. Es stehen 450 kostenlose Parkplätze und 8 Tesla-Supercharger zur Verfügung.





