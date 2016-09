Kurzentschlossen oder geplant

Die Barockstadt zu erkunden, und wenn es nur für ein verlängertes Wochenende ist, lohnt sich aus vielerlei Hinsicht. Drei Schlösser, das Residenzschloss, Schloss Favorite und das Seeschloß Monrepos, Museen und Galerien sowie Geschäfte und Boutiquen bieten facettenreiche Abwechslungen. Und wenn man schon einmal vor Ort ist, dann sollte es auch die echte schwäbische Küche sein, mit der Schlemmen so richtig geht.Hotel und Restaurant Krauthof www.goo.gl/KZA4iu ist auf Wochenend-Reisende bestens eingestellt. Am Rande und doch mittendrin gelegen ist das gehobene Drei-Sterne-Hotel Ausgangspunkt für schwäbische Abenteuer pur.Anlässlich des Lichtkunstfestivalsfindet am Mittwoch, 21.09.2016, 19.30 Uhr, eine Vernissage mit Musik und Gesprächen mit dem Künstler Christoph Hildebrand statt, der für den Innenhof des MIK in der Eberhardstraße 1 eine neue Lichtskulptur schuf.Die sechs Stufen des Innenhofes werden von einem riesigen Tisch in Form eines „K“ eingenommen. Bis zu 80 Personen können das Kunstwerk für Gespräche, Trinken, Essen oder Darbietungen nutzen. Der Innenhof des MIK verwandelt sich in ein belebtes Wohnzimmer der Stadt Ludwigsburg. Unterschiedlichste Leuchten, die man sonst nur aus Innenräumen kennt, werden ein assoziationsreiches Porträt der Gesellschaft zeigen.Veranstalter ist der Kunstverein Kreis Ludwigsburg e.V.Auch im Krauthof findet am 29. September d.J., ab 19.30 Uhr, die 1. Komische Nacht für Ludwigsburg statt. Für das Comedy-Marathon mit Atze Bauer, Bastian Bielendorfer, Don Clarke, Michael Steinke und Thorsten Bär läuft bereits der Ticket-Vorverkauf.Telefon: +49 (0) 7141 50 88 0 oder Fax: +49 (0) 7141 50 88 77 oder über info@krauthof.de