Kleines freches Früchtchen

Ein unwiderstehliches Vergnügen à la Herbst bereiten in diesen Tagen die Mitarbeiter der Erlebnisgastronomie des Krauthofes vor.Regionale Produkte, ob württembergische Weine, original Schwäbische Küche oder ausgesuchte kleine und winzige Desserts vom Feinsten werden in traditioneller und uriger Krauthof-Gemütlichkeit serviert.Das professionelle Händchen dafür hat Geschäftsführer Peter Kraut, der es an nichts fehlen lässt, wenn es um das Wohl seiner Gäste geht.Genuss und Nachhaltigkeit gehen Hand in Hand und geschmackliche Vielfalt der saisonal-regionalen Küche ist gefragt.So sind es die Weine aus der Felsengartenkellerei Besigheim eG. Ein klassischer Vertreter und Trendwein des Hauses ist der frische und pikante 2015er Riesling QbA trocken, die ausgewählten Rolf Willy Weine aus der Nordheimer Privatkellerei sowie die bekannten Rotweine des Weingutes Graf Adelberg Auf Burg Schaubeck in Steinheim-Kleinbottwar.Die neue Herbst-Spezialitätenkarte des Hauses bietet u.a. frische Pfifferlinge in Kräutercréme Fráiche mit Medaillons vom Schweinefilet mit hausgemachten Spätzle und Salat nach Art des Hauses oder das kleines Rinderfilet mit gebratenen Speckpfifferlingen und Kräuterbaguette.Wer in Verbindung mit den Sehenswürdigkeiten der Barockstadt Ludwigsburg im Erlebnishotel Krauthof www.goo.gl/0zPbFs Einkehr halten möchte, kann sich unter Telefon: +49 (0)7141 50 88 0 umfänglich informieren lassen.Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt vom 22. November bis 22. Dezember 2016 auf dem Marktplatz.