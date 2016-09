KOMISCHE NACHT findet nicht statt

Der Veranstalter der Komischen Nacht, die MITUNSKANNMAN.REDEN. GmbH & Co. KG, teilt mit, dass die 1. Veranstaltung dieser Art für Ludwigsburg aus organisatorischen Gründen abgesagt werden mußte.Heute Abend sollten die Premieren in verschiedenen Lokalitäten der Stadt stattfinden, so u.a. im Restaurant und Hotel Krauthof. www.goo.gl/oVMnbJ Die bereits erworbenen Eintrittskarten werden erstattet. +49 (7141) 50880