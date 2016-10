Freundliche Grüße aus Nordheim - Ausgewählte Willy Weine

Die Privatkellerei - Weinbau der Rolf Willy GmbH ist ein klingender Name beiGenießern von ausdrucksstarken und authentischen Weinen. Voller Terroir und Charakter sind es vor allem exzellente gastronomische Weiß- und Rotweine, die Peter Kraut, Geschäftsführer des Erlebnishotels Krauthof www.goo.gl/j3MN7j , schon längst für seine Gäste entdeckt hat:„Wer zu uns kommt, möchte württembergische Weine mit original schwäbischen Speisen bestellen. Dafür sind die Weine aus der Region, so wie die Klassiker und die neuen Tropfen aus der Privatkellerei Rolf Willy, eine feine und bewährte Referenz unseres Genuss-Region.“Das Familienunternehmen hat seinen Sitz in Nordheim und wird seit Ende der 90-iger Jahre von den drei Willy-Junioren geführt. Gegenwärtig vermarktet die Privatkellerei Rolf Willy ca. 220 ha Rebfläche aus den Weinbergen der Familie Willy und einer angeschlossenen Erzeugergemeinschaft.Wer ausgesuchte Spezialitäten, vom Schwäbischen Rostbraten mit Röstzwiebeln oderZwiebelrostbraten mit hausgemachtem Rindsmaultäschle mit Käseknöpfle unterstrichen von einem guten württembergischen Wein liebt, der ist herzlichst willkommen im Krauthof.Bei Reservierungen und Anfragen +49 (7141) 50880.