Erlebnishotel Krauthof - Von Küchenmeisterhand kreierte Schwäbische Küche

Reiseinformationen, nützliche Weblinks, Impressionen rund um Ludwigsburg und seinem Erlebnishotel Krauthof, Berichte über Kulinarisches, Württembergische Weine, dem Highlight Neckarregion, Shoppen in der Innenstadt, Wellness in der Therme, Künstlerisches, Filme und Bilder und sage und schreibe in wenigen Wochen geht es schon zum Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt.Für Busgruppen bietet das Erlebnishotel attraktive Preise mit 3-Sterne-Komfort mit einer Vielzahl von Ausflugsmöglichkeiten.Das Management überläßt nichts dem Zufall und bietet den Reisebus-Unternehmen Informationen und umfänglichen Service, damit sich die Reisenden während eines verlängerten Wochenendes, einer Tages-Tour mit Einkehr in die garantiert schwäbische Küche des Chefkochs des Hauses wohl fühlen.Für Zimmer-Buchungen, Anfragen bei Gruppenreisen bedienen Sie sich bitte der www.goo.gl/dhRmFQ oder immer gern persönlich:Ludwigsburger Barock-WeihnachtsmarktDienstag, 22.11.2016 bis Donnerstag, 22.12.2016, 11.00 - 21.00 UhrAuf dem Marktplatz.