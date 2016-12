Das emotionale Hochzeitsbild im Fokus

Eine Hochzeit ist atemberaubend, spannend und emotional und geht viel zu schnell vorbei. Im Nachhinein überrascht die Bild-Reportage über das Ereignis, weil Sie & Er, die Familie, Freunde und Bekannte den Tag noch einmal von anderen Augen sehen. Von jenen, die den Tag professionell in Bilder und Filme festhielten.Hochzeitsfotografie und Hochzeitsvideografie ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Nichts darf schief gehen. Der Anspruch des im Großraum Stuttgart, Ludwigsburg und Heilbronn bekannten Reinlicht-Teams, das sind Julia März und Kai Leingang, ist hoch, um den Tag zu dokumentieren.Für die beiden Fotografen gibt es nichts Schöneres, als die Emotionen auf den Bildern festzuhalten und ein Gesamtarrangement der Hunderten Details einzufangen.Reinlicht www.goo.gl/dCpTDd agiert im optimalen Fall immer im Duo, weil so alle wichtigen Momente aus verschiedenen Blickwinkeln fotografiert werden.Der wohl überlegteste Grund dafür ist aber, dass beim sog. Getting Ready, also beim noch heimlichen Vorbereiten der Braut, dem Schminken, Frisieren und Ankleiden, auch wenn der Bräutigam in einem anderen Zimmer den Schlips bindet und in den Anzug schlüpft, beide zum gleichen Zeitpunkt fotografiert werden können, ohne daß sie sich am selben Ort befinden.Die Arbeit von Julia und Kai beginnen nicht erst am Tag der Hochzeit, sondern beim ersten Gespräch, denn Beide unterstützen die Brautpaare bei der Planung und überraschen sie mit kreativen Ideen für Bild und Film, die Braut und Bräutigam in ihrer individuellen Besonderheit, Charisma und Aura unterstreichen.Mit dem angeborenen Gespür für das richtige Bild im richtigen Moment sind die beiden vielgefragten Fotografen mit viel Herz dabei.In den Zeiten der rasanten schnellen Klicks bietet Reinlicht hochwertige Bilder, Reportagen, Filme, die über ihren Zeitwert gepaart mit Emotionalität über sich hinaus wachsen.Reinlicht arbeitet auch mit Locations zusammen, in denen die Hochzeiten stattfinden, wo gefeiert wird und Hochzeits-Zimmer gebucht werden können, wie u.a. im Erlebnishotel Krauthof www.goo.gl/5Zhh0R in Ludwigsburg, wo im Sommer sogar im Freien in die Hochzeitsnacht hinein getanzt wird.