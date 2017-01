Hotel und Restaurant im Eislinger Tor mit neuer Leitung und Küche

Das Hotel Eislinger Tor mit dem „Restaurant im Eislinger Tor“ (ehemals Sandy’s No.1) hat ab sofort eine neue Leitung. Mario Mollo wird sowohl das Hotel als auch das Restaurant in gewohnter Manier für die Gäste des Hauses weiterführen. In der Küche sind künftig Ingo Selinger und Mario Mollo Herrscher über Töpfe und Pfannen, um die Gaumen der Restaurantgäste mit schwäbischen Spezialitäten und auch mediterranen Gerichten zu verwöhnen.



Neu kommt eine Conditorei & Café in das Hotel Eislinger Tor, in der Konditormeister Damiano Piergiovanni ab dem 20. Februar 2017 eine süße Palette von deutschem und italienischem Gebäck sowie Kaffeespezialitäten und Desserts auch für das Restaurant anbieten wird.



„Wir danken Herrn Sandy Marcak dafür, dass er das Hotel Eislinger Tor samt Restaurant seit der Eröffnung im April letzten Jahres erfolgreich aufgebaut hat“, dankt Filippo Salvia, Verpächter des Hotels, dem scheidenden Restaurantchef. „Zugleich freuen wir uns, mit Mario Mollo, Ingo Selinger und Damiano Piergiovanni bekannte Größen der Göppinger Gastronomieszene gefunden zu haben, die ab sofort das ‚Restaurant im Hotel Eislinger Tor’ mit einer Prise mediterraner Küche abrunden und künftig für unsere Gäste sorgen werden.“

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion