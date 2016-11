Mode ist auch Kunst

Shibori heißt übersetzt „Wringen, Pressen, Drehen“ und erinnert ein wenig ans Batiken. Nur dass die aufwändige japanische Technik viel mehr Möglichkeiten bietet, Stoff zu gestalten. Mehrere Hundert Knoten ergeben immer wieder andere Farbverläufe und dreidimensionale Muster, die in wechselndem Lichteinfall besonders schön zur Geltung kommen. Hiroyuki Murase veredelt hochwertigste Materialien in der traditionellen japanischen Färbetechnik und gestaltet unter seinem Label Suzusan unter anderem filigrane Schals und eindrucksvolle Lichtobjekte. Die kunstvollen Ergebnisse präsentiert der Horst Wanschura Fashion Room bei einer Vernissage am 10. November 2016 ab 15 Uhr. Besucher können dem japanischen Designer bei seiner Arbeit über die Schulter sehen.Weiche Konturen und feine, unregelmäßige Farbverläufe und -übergänge sind charakteristisch für Textilien, die mit der Shibori-Technik veredelt wurden. Weil jedes Textil in der japanischen Familienmanufaktur ausschließlich in Handarbeit gefertigt wird und jeder Handwerker dabei seine eigene Handschrift hinterlässt, ist jedes für sich ein Unikat. Für seine Stoffkreationen verwendet Murase sorgfältig ausgesuchte und erlesene Wollqualitäten wie Kaschmir, Wolle, Baumwolle und Seide.„In den Designs von Hiroyuki Murase trifft Tradition auf Moderne, Orient auf Okzident, Mode auf Kunst“, sagt Horst Wanschura, Inhaber des Stuttgarter Fashion Rooms. Mit seiner Arbeit trägt der Designer und Künstler, der das Handwerk seit seiner Kindheit kennt, heute dazu bei, dass es erhalten bleibt. Die Manufaktur seines Vaters in Arimatsu ist eine der letzten, die sich mit der Shibori-Technik befasst, mit der jahrhundertelang die japanischen Kimonos gestaltet wurden.