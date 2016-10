First Hand Markt am Caprivi-Campus der Hochschule Osnabrück: Tauschen statt kaufen

Am Sonntag, 16. Oktober 2016, findet von 13 bis 16 Uhr der zweite First Hand Markt am Caprivi-Campus, CG-Gebäude, der Hochschule Osnabrück statt. Auf dem Tauschmarkt können alle neuwertigen Produkte miteinander getauscht werden – von Kleidung, Büchern, Spielsachen und Elektrogeräten bis hin zu selbsthergestellten Sachen. Alles, was am Ende der Veranstaltung übrig bleibt, wird an die MÖWE in Osnabrück gespendet. Zum Tauschmarkt sind alle herzlich eingeladen, die Spaß am Stöbern und Tauschen haben und schon längst mal wieder Platz in ihrer Wohnung schaffen wollten. Der Eintritt ist frei.

