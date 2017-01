Hochschule Osnabrück, Caprivi-Campus, Caprivi-Lounge, Caprivistr. 30a, 49074 Osnabrück

Donnerstag, 12. Januar 2017 von 18 bis 22 Uhr

Das Hochschulzentrum China lädt herzlich am Donnerstag, 12 Januar ab 18 Uhr, zum chinesischen Kinoabend in die Caprivi-Lounge (CK-Gebäude) der Hochschule Osnabrück ein! Genießen Sie einen entspannten Film in angenehmer Atmosphäre. Das Hochschulzentrum zeigt einen chinesischen Film in Originalsprache und mit deutschen Untertiteln. Der Kinoabend ist kostenlos. Der Film wird noch bekannt gegeben.