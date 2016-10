Breit aufgestellt für die Karriere in der Getränkebranche

Das Siegel „Wein gegen Rassismus“ hat es zu nationaler Bekanntheit gebracht. Die erste internationale Livestream-Weinprobe, das Wine-Event Riesling worldwide, verfolgten im Jahr 2001 Zuschauer auf vier Kontinenten. Die Kurzfilme über die Gewinner der Innovationspreise INTERVITIS INTERFRUCTA schaute sich 2010 auch Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Eines haben all diese Initiativen gemeinsam: Sie haben ihren Ursprung in den Medien-Projekten der Hochschule Geisenheim. Auch im aktuellen Wintersemester starten 195 Studierende aus den Studiengängen Weinbau & Oenologie, Internationale Weinwirtschaft und Getränketechnologie mit spannenden multimedialen Projekten in ihr Studium.



„Die Kenntnis von Mediengestaltung und -nutzung gehört schon lange Zeit zur Ausbildung angehender Wein- und Getränkeprofis bei uns in Geisenheim“, erzählt Robert Lönarz, Leiter Hochschulkommunikation der Hochschule Geisenheim. „Neben der umfassenden fachlichen Ausbildung legen wir großen Wert darauf, dass auch Betriebswirtschaft, Fachfremdsprachen und eben die Kompetenz im Bereich der Informationstechnologie nicht zu kurz kommen.“ Denn die Digitalisierung hat auch die Wein- und Getränkeindustrie längst im Griff: Auftritte und Vermarktung in sozialen Netzwerken, ein Online-Shop oder der Austausch mit Kollegen am anderen Ende der Welt gehören zum Alltag. „Indem wir unsere Studierenden von Anfang an für diese Herausforderungen sensibilisieren und sie im Umgang mit den neuen Medien schulen, sorgen wir dafür, dass sie für eine erfolgreiche Karriere breit aufgestellt sind“, so Lönarz, der die Medien-Projekte als Gesamtkoordinator betreut.



Dabei ist das Thema „Neue Medien“ ist in Geisenheim schon ein alter Bekannter; vor 15 Jahren, als das Multimedia und Übertragungstechnik für die meisten Menschen noch Fremdworte waren, starteten die ersten Medien-Projekte. 2005 wurde das Projekt „Hessen Vinothek“ mit innovativen Weingut-Videoproduktionen und Aufritten in den Landesvertretungen in Berlin und Brüssel umgesetzt, 2007 unterstützten Studierende im Zuge des Projekts LEADER+ den Aufbau der multimedialen Moselweinerlebniswelt in Bernkastel-Kues.



Um die Medien-Projekte auf dem aktuellen Stand von Technik und Wissen anbieten zu können, holt sich die Hochschule Geisenheim jedes Jahr die Unterstützung internationaler Fachleute aus der Wein- und Getränkebranche. Der Kommunikationsleiter des deutschen Weininstituts Frank Schultz führt so in diesem Jahr das Projekt „In den besten Lagen“ durch. Dana Munoz, Marketingleiterin des VINUM-Verlags aus der Schweiz, entwickelt mit den Studierenden eine „Vinum Academy“. Zum wiederholten Male ist der Niederländer Michel Poldermann an Bord, der mit Hilfe der Geisenheimer Studierenden 2017 das Weinperiodensystem „Vinokühl“ in den Handel bringen möchte.



Simone Böhm entwickelt und dokumentiert die Anlage eines Inhouse-Weinbergs für Messen, der Wiesbadener Top-Fotograf Sebastian Matthias bietet Kurse zu Produkt und Profil-Fotografie an. Holger Schwedler betreibt in Wiesbaden erfolgreich eine Wingerts-Vinothek und erarbeitet mit Studierenden den teilweise schwierigen Weg der Weine zum Kunden. Ein besonderes Highlight in diesem Semester bietet der Laufbahnberater des Olympiastützpunktes Hessen Bernd Brückmann, der Persönlichkeitsprofile von Spitzensportler und Spitzenwinzern aufarbeiten wird.



Projektkoordinator Lönarz etabliert mit Studierenden ein Format „Live aus dem Uni-Keller“, leitet das Filmprojekt „Riesling Obsession“ an und plant eine virtuelle 360°-Rundreise über den Campus Geisenheim. Torsten Proschwitz bringt sich in diesem Jahr mit zwei Projekten des Fraund-Verlags in Mainz ein; er möchte mit den Studierenden neue Social-Media-Formate für die Fachzeitschriften WEIN+MARKT und das Deutsche Weinmagazin erarbeiten.

