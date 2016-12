Prof. Dr. Thomas Pawlik in Beirat der "Svendborg International Maritime Academy" (SIMAC) berufen

Prof. Dr. Thomas Pawlik, Professor für maritimes Management und Studiendekan des Centre of Maritime Studies der Hochschule Bremen, wurde zusammen mit Kollegen aus Australien, Japan, Großbritannien, Indien und den Niederlanden in den neu eingerichteten wissenschaftlichen Beirat der „Svendborg International Maritime Academy“ (SIMAC) berufen. SIMAC ist die führende maritime Aus- und Weiterbildungsstätte Dänemarks, in der in verschiedenen Bachelor-Studiengängen Studierende auf Führungspositionen an Bord von Seeschiffen vorbereitet werden.



Die Hochschule Bremen kooperiert seit vielen Jahren mit SIMAC, unter anderem durch den Austausch von Studierenden der internationalen maritimen Studiengänge Ship Management (Nautik) und Shipping & Chartering, aber auch durch gemeinsame Aktivitäten im Rahmen der International Association of Maritime Universities (IAMU). Für Studierende aus Svendborg ist zudem das jährlich auf der Weser stattfindende internationale Kutterpullen der Fachrichtung Nautik und Seeverkehr ein wichtiger Termin im maritimen Kalender.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers