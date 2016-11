Neues Veranstaltungsformat: Lehre und Forschung im Dialog am 24. November

Mit dem neuen Veranstaltungsformat „Lehre und Forschung im Dialog“ bietet die Hochschule Bremen (HSB) am 24. November 2016 auf dem Campus Neustadtswall 30 einen umfassenden Überblick über neueste Anforderungen in Studium und Lehre sowie über aktuelle Forschungsprojekte und Transferaktivitäten. Das Programm ergänzt den parallel stattfinden „International Day“, der gleichfalls auf dem Campus Neustadtswall stattfindet.Der Themenblock „Lehre“ steht unter dem Motto: „Digitalisierung von Studium und Lehre“. Zwischen 9 und 17 Uhr besteht im E-Gebäude in den Räumen E 404 bis E 407 im Rahmen einer Poster-Ausstellung Gelegenheit, sich über Best Practice, Everyday Practice und auch Experimente von Lehrenden der HSB zum Einsatz Digitaler Medien zu informieren. Ferner gibt es vier Workshops zur Integration digitaler Konzepte und Techniken in die Lehre und in das Prüfen.Im Themenblock „Forschung“ stellen die Forscherinnen und Forscher der HSB ihre Projekte, Transferaktivitäten und Forschungsarbeiten vor. Referentinnen und Referenten aus allen Fakultäten berichten über aktuelle Gesellschafts- und Wirtschaftsthemen, neue Entwicklungen aus dem Bereichen Natur, Technik und Umwelt sowie über spannende Projekt aus der Luft- und Raumfahrt. Die Vortragsreihe und die Poster-Session finden zwischen 13 und 17 Uhr im AB-Gebäude, 10. Obergeschoss, in den Räumen S5 und S11 statt.Das Programm zum Themenblock "Lehre": http://www.hs-bremen.de/internet/hsb/veranstaltungskalender/akatag/hsb_lehre_dialog_web.pdf Das Programm zum Themenblock "Forschung": http://www.hs-bremen.de/internet/hsb/veranstaltungskalender/akatag/lehre_und_forschung_im_dialog_flyer_web.pdf