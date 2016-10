Neben dem Beruf zum MBA - flexibel studieren

Zum Sommersemester 2017 startet am International Graduate Center (IGC) der Hochschule Bremen ein neuer Jahrgang des berufsbegleitenden Masterstudiengangs Business Administration (MBA). Interessierten bietet sich die Möglichkeit, sich am Mittwoch, dem 12. Oktober 2016 um 18:00 Uhr, über die Studienmöglichkeiten zu informieren.Veranstaltungsort: IGC, Süderstraße 2, 28199 Bremen.Folgende Themen und Fragestellungen werden in der Veranstaltung angesprochen:Welche Studieninhalte werden im berufsbegleitenden MBA behandelt? Wie sieht der Studienverlauf aus? Wie lässt sich dieser flexibel gestalten? Welche Berufserfahrung wird gefordert? Welches Englisch-Level wird vorausgesetzt? Welche Zulassungsvoraussetzungen bestehen? Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?Um Anmeldung zur Infoveranstaltung wird gebeten. Für weitere Informationen steht Lena Wenke telefonisch unter 0421-5905 4770 oder per E-Mail lena.wenke@hs-bremen.de zur Verfügung.