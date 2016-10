"Mein Nachbar Boateng - Diversity in International Business Education": BIM-Konvent am 18. November

Mit 1.000 Euro unterstützt die Firma HANSA-FLEX den diesjährigen BIM-Konvent der Hochschule Bremen. BIM steht als Akronym für den Studiengang Betriebswirtschaft / Internationales Management B.A. Damit leistet HANSA-FLEX einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg des am 18. November in den Räumen des Atlantic-Hotels an der Galopprennbahn stattfindenden öffentlichen Forums für Repräsentanten aus Wirtschaft und Politik sowie für die Studierenden und deren Angehörige, das von BIM-Studierenden des dritten Semesters organisiert wird. Das Motto des diesjährigen Konvents lautet: „Mein Nachbar Boateng - Diversity in International Business Education“.



Unter diesem Motto soll herausgestellt werden, wie wichtig „Diversity“ nicht nur im Fußball, sondern auch im Studium ist und wie bedeutend ein selbstverständlicher Umgang mit Vielfalt für ein zeitgemäßes, betriebswirtschaftliches Studium ist.



Die HANSA-FLEX AG ist der führende Systemanbieter rund um die Hydraulik. Das Unternehmen ist mit mehr als 398 Niederlassungen in 37 Ländern in der Welt zu Hause, aber fest in Bremen verwurzelt. Die Geschichte des Unternehmens begann 1962 in einer Garage als Ersatzteillieferant für Hydraulikschlauchleitungen. Heute ist das Unternehmen international tätig und hat weltweit über 3.000 Mitarbeiter mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen.

