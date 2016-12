"Certificate in Management": Berufsbegleitende Weiterbildungsmodule

Ab Januar 2017 bietet die Hochschule Bremen weitere kompakte Einführungen in verschiedene betriebswirtschaftliche Themen­felder für Berufstätige. Managementkompetenzen gewinnen in vielen Berufsfeldern an Bedeutung für den kompetenten Umgang mit betrieblichen und überbetrieblichen Strukturen und Prozessen. Das berufsbegleitende Weiterbildungsstudium „Certificate in Management“ vermittelt in insgesamt fünf Modulen grundlegende Fertigkeiten und BWL-Kenntnisse, die für funktionsübergreifende Management­aufgaben unverzichtbar sind. Zum Themenspektrum gehören unter anderem Rechnungswesen / Controlling, Führungskompetenz sowie Projektmanagement. Wer sich über das berufsbegleitende Weiterbildungsangebot informieren möchte, hat dazu am Dienstag, dem 13. Dezember 2016, 18 Uhr, Gelegenheit. Veranstaltungsort: Hochschule Bremen, Werderstraße 73, 28199 Bremen, Raum A 204.Die Module umfassen jeweils 60 Präsenzstunden und finden einmal wöchentlich abends oder an Wochenenden statt. Die Teilnahme ist mit oder ohne ersten Hochschulabschluss möglich. Alle Module können als Einzelmodule belegt werden, oder im Rahmen des Modulstudiums flexibel für das Certificate in Management angerechnet werden.Weitere Informationen: Kirstin Reil, Hochschule Bremen, 0421 - 5905 4165, kirstin.reil@hs-bremen.de