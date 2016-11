9. November, 13 Uhr: "Strategien im Wohnungsbau"

Am Mittwoch, dem 9. November 2016, setzt unter dem Titel „BACKGROUND 16/17: Wohnen + X“ die Hochschule Bremen die öffentliche Vorlesungsreihe zur Mittagszeit („Lunch Lectures“) zu verschiedenen Architekturthemen, organisiert von der School of Architecture, fort. Dann referiert Christian Roth (zanderrotharchitekten, Berlin) über das Thema: „Strategien im Wohnungsbau“. Die Vorlesungsreihe findet immer mittwochs in der Zeit von 13 bis 14 Uhr auf dem Hochschul-Campus Neustadtswall 30, AB-Gebäude (Hochhaus), Raum AB 516, statt. Der Eintritt ist frei.



Die öffentlichen Vorträge dauern ca. 45 Minuten, anschließend ist noch eine Viertelstunde Zeit für den Austausch. Die Mensa der Hochschule Bremen hält Snacks für die Veranstaltung bereit.

