27. Oktober: "Poets Translating Poets - VERSschmuggel mit Südasien"

20 Sprachen, 51 Dichterinnen und Dichter sowie 324 Übersetzungen umfasst das Projekt „Poets Translating Poets – VERSschmuggel mit Südasien”. Deutschsprachige Lyriker haben zusammen mit Dichterkollegen aus Indien, Bangladesch, Pakistan und Sri Lanka in gemeinsamen Workshops ihre Texte in die jeweils andere Sprache übersetzt. Es entstand ein direkter Austausch, ein „Schmuggeln“ von stilistischen Zusammenhängen und poetischen Traditionen. Die Ergebnisse dieses poetischen Austauschs werden nun in einer bundesweiten Lesereise in mehreren deutschen Städten präsentiert. Am Donnerstag, dem 27. Oktober 2016, machen vier der beteiligten Autorinnen und Autoren in Bremen halt. Dann lesen Gerhard Falkner (D), Shafi Shauq (Indien), Tom Schulz (D) und Jameela Nishat (Indien) in der Zentralbibliothek. Die Moderation übernimmt Michael Augustin (Radio Bremen, poetry on the road). Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Wall-Saal der Zentralbibliothek, Am Wall 201. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, den Zugang Am Wall zu benutzen. Der Eintritt ist frei.



Das Poets Translating Poets-Projekt wurde im Oktober 2014 vom Goethe-Institut Mumbai gemeinsam mit anderen Goethe-Instituten in Südasien und in Zusammenarbeit mit der Literaturwerkstatt Berlin / Haus für Poesie initiiert. Die Leitidee war, Grenzen der Sprachen und Kulturen durch Übersetzungen und Dichtung zu überschreiten. Mit dem Projekt sollte eine Plattform für Lyriker und Lyrikerinnen aus Südasien und Deutschland geschaffen werden, mit deren Hilfe sie ihre Arbeiten gegenseitig übersetzen können. Während der vergangenen anderthalb Jahre wurde Gegenwartsdichtung aus Bangladesch, Pakistan, Indien und Sri Lanka von namhaften deutschen Lyriker und Lyrikerinnen ins Deutsche übersetzt – wie auch ihre Gedichte in umgekehrter Richtung. Es war das erste Mal, dass deutschsprachige Gegenwartsdichtung in einem solchen Umfang in die Sprachen Südasiens übersetzt wurde - wie auch umgekehrt.



Initiiert wurde das Projekt vom Goethe-Institut in Zusammenarbeit mit der Literaturwerkstatt Berlin /Haus für Poesie. Kooperationspartner der Bremer Veranstaltung ist poetry on the road (Hochschule Bremen und Radio Bremen), vertreten durch Regina Dyck und Michael Augustin - und die Zentralbibliothek Bremen.

