10. Januar, 18 Uhr: Infoabend "Berufsbegleitend und flexibel zum MBA und Master"

Offene Türen am Dienstag, dem 10. Januar 2017, im Bereich der berufsbegleitenden MBA- und Masterstudiengänge am International Graduate Center der Hochschule Bremen (Süderstraße 2, 28199 Bremen). Ab 18 Uhr besteht Gelegenheit, die flexiblen berufsbegleitenden Studiengänge Master Business Administration (MBA), Master in Business Management (M.A.) und Master Kulturmanagement (M.A.) kennenzulernen. Es gibt Informationen über die Inhalte, persönliche Beratung und die Möglichkeit, sich mit Ehemaligen auszutauschen. Probelehrveranstaltungen des gewählten Studiengangs vermitteln einen ersten Eindruck. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.Programm:18 bis 19 Uhr: Vorstellung der Studiengänge, einschließlich Erfahrungsberichte von Ehemaligen19 bis 19:30 Uhr: „Get-Together“ mit Alumni und Studiengangsleitern, kleiner Imbiss und GetränkeIm Anschluss besteht Möglichkeit zum persönlichen Beratungsgespräch.Um Anmeldung zu der Veranstaltung wird gebeten unter: Lena Wenke, 0421-5905 4770 oder lena.wenke@hs-bremen.de Profil:Das International Graduate Center (IGC) ist die interdisziplinäre Einrichtung der Hochschule Bremen (HSB) für akademische Weiterbildung im Master-Bereich. Mit neun weiterbildenden Masterstudiengängen, davon sechs in Vollzeit und drei berufsbegleitend, verfügt das IGC über eines der umfangreichsten Weiterbildungsangebote aller Graduiertenschulen in Deutschland.In Einklang mit dem Profil der HSB steht das IGC für gelebte Internationalität, konsequente Ausrichtung auf die Praxis und Weiterbildung im Sinne des lebenslangen Lernens. Mit aktuell etwa 250 Studierenden aus über 40 Nationen bietet der Campus im Herzen der Stadt eine einzigartige interkulturelle Diversität und gleichzeitig ein sehr persönliches Umfeld mit vielfältigen Möglichkeiten der Begegnung.Die IGC-Studiengänge sind von der „Zentralen Evaluations- und Akkreditierungsagentur“ (ZEvA) und der „Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen“ (AQAS) akkreditiert. Als nächsten Schritt hat sich das IGC eine internationale Akkreditierung durch die renommierte amerikanische Einrichtung AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) zum Ziel gesetzt.