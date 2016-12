Siemens-Betriebskrankenkasse SBK startet mit „ZHP.X3 Hilfsmittel“ von HMM Deutschland

Ab dem 1. Januar 2017 führt die Siemens-Betriebskrankenkasse SBK die Versorgung ihrer Versicherten mit Hilfsmitteln über die führende Healthcare-Plattform ZHP.X3 durch. Die Betriebskrankenkasse entscheidet sich damit im Antrags- und Genehmigungsverfahren bei der Hilfsmittelversorgung für die elektronische Lösung der HMM Deutschland GmbH.



Die Siemens-Betriebskrankenkasse SBK ist eine der größten Betriebskrankenkassen Deutschlands und gehört zu den 20 größten gesetzlichen Krankenkassen. Über eine Millionen Versicherte werden an rund 100 Geschäftsstellen von über 1.500 Mitarbeitern persönlich betreut. Künftig unterstützt ZHP.X3 die Mitarbeiter der SBK bei der Versorgung ihrer Versicherten mit Hilfsmitteln und sorgt gleichzeitig für effiziente Prozesse.



"ZHP.X3 Hilfsmittel" unterstützt alle Formen der Versichertenversorgungen aus kassenübergreifenden oder kostenträgerindividuellen Hilfsmittelpools. Die Versorgung der Versicherten wird effizienter, die Fallbearbeitungen werden beschleunigt und zudem wichtige Controlling- und Benchmarking-Informationen bereitgestellt. Der Einsatz von ZHP.X3 bei der SBK ermöglicht etwa eine regelbasierte elektronische Bearbeitungsunterstützung, das Management von Vertragsdaten und die Anbindung an das Dokumentenmanagement. Der zusätzliche Einsatz des Automatischen Sachbearbeitungs-Managers (ASM) macht eine automatisierte und individuelle Steuerung der Bearbeitungsvorgänge möglich.



„Bei Regelprozessen setzen wir damit auf Automatisierung und profitieren von mehr Effizienz. Das entlastet unsere Kollegen“, sagt Daniel Schmid, verantwortlich für die Einführung der neuen Software bei der SBK. „Weniger Bürokratie bedeutet mehr Zeit für die Beratung unserer Versicherten und die Auswahl eines individuell passenden Hilfsmittels.“



Claus Munsch, Vertriebsleiter der HMM Deutschland, freut sich über die Zusammenarbeit mit der SBK: „Wir begleiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SBK intensiv bei der Einführung von ZHP.X3 Hilfsmittel`‘. Für die reibungslose, automatische Umstellung auf die neue Lösung ist gesorgt, sodass Versicherte und Leistungserbringer ohne Aufwand von der innovativen Software profitieren.“

Die HMM Deutschland GmbH ist Anbieterin innovativer Versorgungs- und Abrechnungslösungen im Gesundheitswesen. Über die von der HMM Deutschland betriebene Zentrale Healthcare-Plattform "ZHP.X3" sowie über die Leistungserbringer Online-Suite "LEOS" können über 40 Krankenkassen elektronische Versorgungen mit über 13.000 Leistungserbringern vornehmen: Vom Antrag über die Genehmigung und die Fallbearbeitung bis hin zur integrierten elektronischen Zahlung über das Abrechnungsverfahren "De-Pay".



Unter dem Motto "Best in eHealth" hebt die HMM Deutschland Themen wie Standardisierung, Automatisierung und Vernetzung sowie die Integration in nachgelagerte IT-Systeme bei Krankenkassen und Leistungserbringern auf ein ganz neues Niveau. Versorgungen für über 25 Millionen Versicherte im Gesundheitswesen können schneller, qualitativer und kostengünstiger durchgeführt werden. Die Belange des Patienten stehen wieder verstärkt im Mittelpunkt.



Für die Versichertenversorgung sind "ZHP.X3", "LEOS" und "De-Pay" Deutschlands größte Plattform für das elektronische Versorgungsmanagement auf Basis des X3-Standards. Der von der HMM Deutschland GmbH entwickelte X3-Standard bildet die technische Grundlage für digitalen Datenaustausch im Gesundheitswesen.



Die Basis der Geschäftstätigkeit sind langjährige Erfahrungen und ein tiefes Verständnis der Fachanforderungen im Gesundheitswesen. Entsprechend bilden bei der HMM Deutschland Spezialisten aus den Bereichen der Krankenversicherung, der Leistungserbringer, aus IT und Beratung das fachliche Rückgrat unseres Unternehmens.



HMM Deutschland unterhält umfangreiche Partnerschaften zu Healthcare-IT-Anbietern sowie zu Fachverbänden. Dies stellt die reibungslose Zusammenarbeit und vollumfängliche Integration der Vernetzungslösungen bei den Marktpartnern sicher.



