Wodka Gorbatschow in cooler, blauer Flasche

„Kreiere eine stylische, coole und exklusive Limited Edition für Wodka Gorbatschow, des Wodkas reine Seele“ – so lautete die Aufgabe, die Anfang des Jahres ausgeschrieben wurde. Zahlreiche Professionals und Amateure nahmen auf der Design-Plattform Jovoto an dem Wettbewerb teil. Über den Sieger-Entwurf stimmten Wodka Gorbatschow-Fans auf der Markenwebsite ab – und konnten damit sogar noch tolle Preise gewinnen.



Verkaufsstart der Limited Edition ist November 2016. Wodka Gorbatschow-Fans, die sich ihr Exemplar sichern wollen, sollten schnell zugreifen: Die Sonderedition im coolen, blauen Sieger-Design gibt es nur in begrenzter Anzahl von 500.000 Exemplaren. Aufmerksamkeitsstarke Displays machen im Handel auf die Flasche im schicken Design aufmerksam. Die Wodka Gorbatschow Limited Edition in der 0,7-Liter-Flasche ist ab November 2016 im Lebensmitteleinzelhandel zu einem Preis von 8,99 Euro (UVP) erhältlich, solange der Vorrat reicht.



Über Wodka Gorbatschow Rein, mild und klar – das sind die drei wesentlichen Attribute, die Wodka Gorbatschow charakterisieren. Hochwertige Ausgangsprodukte und das aufwendige Verfahren der Kältefiltration sichern die absolute Reinheit, den milden Geschmack und die herausragende Qualität aller Produkte der Marke. Der bereits seit 1921 hergestellte Wodka Gorbatschow ist deutlicher Marktführer in der Produktgattung Wodka und zählt gleichzeitig seit Jahren zu den stärksten Spirituosenmarken in Deutschland. Weitere Informationen unter www.wodka-gorbatschow.de

Über die Henkell & Co.-Gruppe

Die Henkell & Co.-Gruppe zählt zu den führenden Anbietern von Sekt, Wein und Spirituosen in Europa, ist in 20 Ländern mit eigenen Unternehmen vertreten und exportiert weltweit in mehr als 100 Staaten. In zahlreichen Ländern ist sie Marktführer für Sekt oder Prosecco und in drei Ländern für Wein. Auch im Spirituosensegment ist die Gruppe Marktführer - für Wodka in Deutschland, für Gin in Polen und in der Slowakei für Weinbrand. Im Henkell-Stammhaus in Wiesbaden-Biebrich befindet sich die Zentrale der Henkell & Co.-Gruppe, zu der Marken wie Fürst von Metternich, Mionetto Prosecco, Henkell, Söhnlein Brillant und Wodka Gorbatschow gehören.



Weitere Informationen unter www.henkell-gruppe.de

