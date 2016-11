Oberon Diagnostik und Therapie

was Energie ist

wie Akupunktur-Meridiane zu verstehen sind

ob und wie Akupunkturpunkte existieren,

wie alle Biosysteme miteinander in Verbindung stehen

...und viele Fragen mehr...

einem Kopfhörer mit Photonentrigger,

einer Auswertungseinheit und

einer gerätespezifischen Softwarelösung.

Durch Informationen wird die Zusammenarbeit der einzelnen Organe und Zellen des Körpers organisiert. Jede Körperzelle ist wie eine hochsensitive Antenne aufgebaut. Sie nimmt Informationen aus ihrem Umfeld auf und gibt eigene wieder ins Umfeld ab. Über sogenannteundfindet der Informationsaustausch zwischen allen Körperzellen und Körperteilen statt.Das OBERON-System ist ein wunderbares Bindeglied zwischen der jahrtausendealten morgenländischen Heilkunst und der modernen Naturheilkunde.Oberon ermöglicht einen ganzheitlichen Einsatz in der Praxis.Gesundheit ist der reibungslose Informationsaustausch aller Bestandteile des Organismus, sowohl auf der körperlichen, als auch auf der psychischen Ebene.Krankheit ist eine Störung oder Unterbrechung des Informationsflusses.Krankheit beschränkt sich nicht auf eine Körperregion, sondern wirkt sich auf den gesamten Organismus aus.Ist die Zelle geschädigt, ist das Zusammenspiel gestört. Je stärker eine Zelle geschädigt ist, desto weniger Informationen gibt sie an andere Zellen ab und desto weniger „passt der Ton zur Gesamt-Melodie“. Die Informationsmedizin spricht hierbei vomDiese Abweichungen stellt das OBERON -System mit digitalen Organbildern auf dem Bildschirm dar.Mit diesen kann das Individuum in seiner Ganzheitlichkeit erfasst und Beeinträchtigungen erkannt werden, bevor diese spürbar sind. Erkenntnisse der modernen Quantenphysik ermöglichen eine solche ganzheitliche Betrachtung mit dem OBERON -System.Die Messung erfolgt über die Kopfhörer unter Einsatz eines Photonentriggers – für die Patienten ist der Vorgang nicht spürbar. Die Messresultate werden auf einem virtuellen Organbild dargestellt. Da das OBERON-System mit Biophotonen arbeitet, ist das System auch aus humangenetischer Sicht unbedenklich. Die nicht-invasive Testmethode mit dem OBERONSystem ist für Patienten angenehm und völlig schmerzfrei.Anhand virtueller Organbilder kann ich als Therapeutin die Ergebnisse analysieren.Mit Hilfe des OBERON -Systems kann ich Ihnen zudem konkrete Vorschläge machen, z. B. im Rahmen derdigitalen Homöopathie, der Lebensmittelauswahl oder der energetischen Balancierung.