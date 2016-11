Geschmackvoll verpacken

Es naht die Zeit, in der liebevoll verpackte Geschenke eine besondere Wertschätzung verdienen. In dem ganzen Weihnachtstrubel mit Einkäufen, Vorbereitungen und Planungen noch die Geschenke ansprechend zu verpacken, erfordert neben Zeit auch Begeisterung und Geschick. Wie praktisch, dass es neben festlich gestaltetem Geschenkpapier auch Taschen und Kartonagen gibt, mit denen die Präsente schnell ein geschmackvolles Outfit bekommen. Da wird die Vorfreude auf den Inhalt beim gespannten Auspacken noch gesteigert. Deko-Spezialist Woerner hat sein umfangreiches Sortiment an Verpackungsmaterialien nochmals erweitert und bietet jede Menge Neuheiten und Preishits an., das doppelseitig bedruckt ist, eignet sich perfekt für kreative Falttechniken. Tolle Effekte bietet die hochwertige und reißfeste Qualität in den Kombinationen Schwarz mit Sternen/Gold mit Punkten, Gold mit weißen Sternen/Schwarz mit goldenen Streifen, weiße Sterne auf rotem Grund/weiße Streifen auf goldenem Grund. Nach dem gleichen Prinzip werden unterschiedlich bedruckte Vorder- und Rückseiten auf mattem Papier mit Metallicmuster angeboten, gut falzbar und in acht Varianten erhältlich. Auch bedrucktes Kraftpapier umhüllt die Geschenke mit passenden Motiven. Hirsche, Sterne, Tannenbäume, Punkte und Streifen tummeln sich in verschiedenen Farbkombinationen und Mustern nebeneinander. Neu im Sortiment ist elegantes Papier mit matter Leinenoptik und großen Sternen in den Variationen Weiß-Hellgrau sowie Rot/Gold/Bordeaux. Metallisiertes Geschenkpapier verbirgt den Inhalt mit hochglänzenden Goldmetallic-Streifen und –Sternen. Ornament-Geschenkpapier mit Gloss-Relief-Verzierung mutet sehr edel an. Wer es elegant, aber schlicht bevorzugt, greift zum schimmernden, einfarbigen Glanzpapier in den Farben Mintblau, Bronze, Beere und Mauve. Das klassische Papier „High Gloss“ verfügt über eine Oberfläche in Lackoptik, die in Rot beschichtet und in Weiß wie mit einem Guss gestrichen glänzt.überzeugen durch dekorative Optik, Stabilität und praktische Wiederverwendbarkeit. Entweder erneut als elegante Geschenkschachtel oder als attraktive Aufbewahrungskiste für Kleinkram. Quadratisch oder rechteckig, in vielen verschiedenen Größen, stehen sie auch als Set zur Verfügung. In Rot, Gold und Silber jeweils mit filigranem Ornamentmuster, glitzerndem Deckel, klassisch glänzend oder mit Lederprägung. Die noble Alternative dazu bilden elfenbeinfarbene Geschenkkartons. Kissen- und Minischachteln bieten sich ebenso wie Samt-, Satin- oder Chiffonsäckchen für kleine Präsente wie Schmuck oder Kosmetikproben an.aus extrem reißfestem Papier, mit beidseitigen Seitenfalten, stabiler Bodenfalte und Twistkordel sind hübsch anzusehen und zugleich praktisch. Angeboten werden sie als elegante Tragetasche mit floralem Motiv, mit Glanzlamination in Weiß und Schwarz, festlich in Gold und Silber mit Seidenmatt-Optik und in diversen weihnachtlichen Mustern und Farbgebungen. Nordisch angehaucht in Rot-Weiß mit Elchen, Tannenbäumen und Schneekristallen, mit Hirschkopf-Motiv auf schwarzem, rotem, goldenem und silbernen Grund und unter anderem in naturnaher Variante mit stilisiertem Christbaum auf braunem Kraftpapier.Alle beschriebenen Artikel, eine große Auswahl an passenden Schleifen und Bändern und vieles mehr enthalten der Katalog Herbst/Weihnachten 2016 und der Webshop unter www.dekowoerner.de . Damit wird Weihnachten zu einem verpackungsfreudigen Event.Unter folgendem Download-Link finden Sie zur kostenfreien Veröffentlichung Bilder zum Thema „Verpackungsmaterial 2016.“