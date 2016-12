Dreifach prämiert: Die SAUER GOLDBÄREN von HARIBO

Deutschland ist von den neuen HARIBO SAUER GOLDBÄREN überzeugt: Ein TV-Spot mit dem Markenbotschafter Michael BULLY Herbig sowie aufmerksamkeitsstarke Vermarktungsaktivitäten begeisterten Händler und Verbraucher gleichermaßen.



Das Neuprodukt ist Marktführer im Segment "Saures Fruchtgummi".



HIT 2016



Die Fachzeitschrift "Lebensmittel Praxis" verlieh den SAUER GOLDBÄREN nach Abstimmung von Handelsentscheidern den "HIT 2016" für die erfolgreichste Neueinführung des Jahres. Die GOLDBÄREN sind die absatzstärkste Produktfamilie in der Zuckerware und überzeugen mit 96 Prozent Markenbekanntheit.



Form, Festigkeit, Frucht und Farbe sind vertraute GOLDBÄREN-Eigenschaften, die für die gesamte Familie und somit auch für die SAUER GOLDBÄREN stehen. Der bewährte fruchtig-süße Kern der GOLDBÄREN in Kombination mit der sauer-spritzigen Kandierung hat die Konsumenten überzeugt. Das Produkt spricht vor allem junge Erwachsene und Familien an und generiert im Segment "Saures Fruchtgummi" überzeugende Abverkäufe.



SALESCUP 2016 - Deutschlands Beste Vermarktungsaktion



Für den starken Aufschlag zur Markteinführung wird das Neuprodukt des Bonner Familienunternehmens ebenfalls prämiert: Die "Lebensmittelzeitung direkt" hat die SAUER GOLDBÄREN mit dem "SALESCUP 2016 - Deutschlands Beste Vermarktungsaktion" ausgezeichnet. Die Ehrung gilt den herausragenden Vermarktungsaktivitäten imRahmen der Neueinführung des Produktes, die hohe Aufmerksamkeit im Handel erzeugten.



Für Aufsehen sorgte unter anderem die Kooperation "Deutschlands großer Produkttest" mit der BILD-Zeitung. HARIBO ließ bei dem Test 2.222 Verbraucher die SAUER GOLDBÄREN kosten und bewerten.



Produkt des Jahres 2017



"Neu ist die sauer-spritzige Kandierung um den gewohnt fruchtig-süßen GOLDBÄREN, die einer breiten Zielgruppe ein einzigartiges Geschmackserlebnis bietet", sagt Katja Johannson, Leiterin des Produktmanagements bei HARIBO Deutschland. Deshalb haben sich auch die Verbraucher für die bewährte HARIBO-Qualität entschieden.



Der Erfolg der SAUER GOLDBÄREN wird durch die von Konsumenten vergebene Auszeichnung "Produkt des Jahres 2017" vervollständigt.



Das Produkt wurde in der Kategorie Zuckerwaren mit Gold geehrt.

