Conwert verkauft Gewerbeimmobilienportfolio an HanseMerkur Grundvermögen

Mit dem Verkauf trennt sichvon rund 40 Prozent der noch im Bestand befindlichen Nicht-Kernimmobilien. Das veräußerte Portfolio umfasst Büro- und Handelsimmobilien in deutschen und österreichischen Metropolregionen. Darunter befinden sich etwa der südlich von Wien gelegene Businesspark Campus 21 oder die Einzelhandelsimmobilien vonim süddeutschen Raum., CEO von, sagt zum Verkauf: „Vor rund einem Jahr haben wir uns bei meinem Amtsantritt vorgenommen, unseren vollen Fokus auf Wohnimmobilien zu legen. Der Verkauf von 34 Büro- und Handelsimmobilien ist jetzt ein großer Schritt auf dem Weg zum klar fokussierten Wohnimmobilienkonzern mit einem Kernportfolio in starken Metropolregionen in Deutschland und Österreich. Bei der Umsetzung unserer Wertsteigungsstrategie kommen wir damit in allen Bereichen sehr gut voran. Wir sind gut positioniert, um den eingeschlagenen Erfolgskurs vonfortzusetzen.“Dieerwirbt das Portfolio für das neu aufgelegte Sondervermögen, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der, zeigt sich zufrieden: „Mit dem Erwerb des Portfolios erreichen wir drei wesentliche strategische Etappenziele: Wir erhöhen die Immobilienquote der HanseMerkur Versicherungsgruppe nochmals deutlich, ergänzen das bestehende Portfolio um eine eher opportunistischere Variante und etablieren uns mehr und mehr als Asset Manager für institutionelle Co-Investoren, die gemeinsam mit der Versicherungsgruppe dieals professionelle Investment-Plattform nutzen wollen.“Aktuell investieren sechs namhafte institutionelle Investoren neben der HanseMerkur in den neu aufgelegten offenen Immobilienspezialfonds.M.M. Warburg & CO organisiert die Kapitaleinwerbung bei institutionellen Kunden und fungiert als Verwahrstelle des Sondervermögens. Der Ankaufsprozess wurde durch die ATOS Asset Management GmbH koordiniert, die künftig auch mit dem Immobilien und Property Management beauftragt wird.Die Transaktion steht unter Vorbehalt der üblichen wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen. Das Closing wird für Jahresende 2016 erwartet.conwert ist ein voll integrierter Immobilienkonzern mit Schwerpunkt Wohnimmobilien und Zinshäuser in Deutschland und Österreich. conwert entwickelt und vermietet Immobilien vorwiegend in wachstumsstarken Metropolregionen. Das Geschäftsmodell basiert auf drei Säulen: dem Portfolio Management, der Entwicklung bzw. dem Verkauf von Immobilien und dem Immobilien-Dienstleistungsbereich, der von der Immobilienverwaltung bis zum Vertrieb reicht. Bei der Umsetzung der Ziele wird Wert auf eine transparente Unternehmenskultur, Verlässlichkeit und Fairness gelegt. Dabei übernimmt conwert gesellschaftliche und kulturelle Verantwortung, um Lebensräume nachhaltig positiv zu prägen. conwert notiert unter dem Kürzel „CWI“ im Amtlichen Handel der Wiener Börse. Weitere Informationen unter www.convert.at