Erfolgreiche Bilanz 2016: gute Zahlen bei privaten Stadtführungen und Stadttouren in Hannover

Unter dem Motto „Lerne Dein Hannover kennen“ haben die Gästeführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) in diesem Jahr 4.650 Schülerinnen und Schüler durch die Altstadt, das Neue Rathaus oder die Herrenhäuser Gärten geführt. Anlässlich des Reformationsjubiläums wird das Angebot im nächsten Jahr noch um den Rundgang „500 Jahre Reformation - Luther, Brötchen und Herr Käthe“ erweitert.Bei den privaten Gruppenführungen gehörten „Hannover gut zu Fuß“ – ein Spaziergang durch die Innen- und Altstadt – und „Königliche Gartenpracht“ – eine Tour durch die Herrenhäuser Gärten – zu den Bestsellern. Den stärksten Anstieg gegenüber dem Vorjahr verzeichnetet die kulinarische Führung „Hanno(ver)nascht“, bei der die Gäste traditionelle Lokale, charmante Cafés und urige Kneipen kennenlernen.Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der HMTG, freut sich über das gestiegene Interesse an der Geschichte und den Sehenswürdigkeiten der Stadt: „Besonders auch im Rückblick auf den eher verregneten Sommer ist es ein tolles Ergebnis.“Großes Interesse hatten die Übernachtungsgäste an den Erlebnispaketen zum Internationalen Feuerwerkswettbewerb Herrenhausen, dem Erlebnis Zoo Hannover und dem GOP Varieté Theater. Bei den Vereinen, Kegelclubs und anderen Gruppen war das Paket „Mit Club und Clique unterwegs“ besonders beliebt.Eine Übersicht aller angebotenen Stadtführungen finden Sie unter: www.hannover.de/stadttouren Die Übersicht aller Übernachtungsangebote und Erlebnispakete finden Sie unter: www.hannover.de/erlebnispakete