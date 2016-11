Neuer Kinospot des Handwerks

Ab dem 1. Dezember zeigt das Handwerk mit dem neuen Kinospot "Der Weg des Meisters": Der 60-sekündige Kinospot wird bundesweit vom 1. bis 28. Dezember in Kinos sowie an Digital-Säulen in Kino-Foyers laufen und so auf die Meisterausbildung im Handwerk aufmerksam machen.Im Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen kommt er etwa in Albstadt-Ebingen, Bad Urach, Balingen, Hechingen, Metzingen, Mössingen, Reutlingen, Rottenburg, und Tübingen auf die große Leinwand.Gezeigt werden soll, dass es sich lohnt sich, Einsatz und Willenskraft zu zeigen und über sich hinauszuwachsen. Denn eine Fortbildung zum Meister führt nicht nur zu Können und Perfektion - sie ist auch Chance zu einer großen Karriere im Handwerk.Der Weg des Meisters lohnt sichUm was geht es? Ein Friseursalon im Dämmerlicht, eine fordernde Stimme, dann öffnet sich die Tür und heraus tritt ein Friseurgeselle.In den folgenden Szenen trainiert er unter den strengen Augen seines Meisters den perfekten Schnitt. Mit Entschlossenheit und Stärke verfolgt er seinen Weg zum Meister - ganz wie ein Shaolin. Nach einem harten Training überzeugt er seinen Meister und schafft die Prüfung.Der Abbinder löst auf: Er ist nun selbst ein Meister seines Faches und steht stellvertretend für die vielen Absolventen der über 130 Ausbildungsberufe im Handwerk.Mit Willenskraft und Ausdauer zum ErfolgDer neue Kinospot "Der Weg des Meisters" verbindet die Meisterausbildung mit der eines Shaolins, indem er im Stil traditioneller Kung-Fu-Filme produziert wurde. Denn die beiden Motive haben durchaus Parallelen: "Im Mittelpunkt beider Ausbildungen stehen Eigenschaften wie Ausdauer, Stärke, Disziplin, Willenskraft und Entschlossenheit. Und motivierte Meisterschüler werden im Handwerk immer gebraucht", sagt Dr. Joachim Eisert, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Reutlingen. "Der Spot zeigt Jugendlichen im Allgemeinen sowie Azubis und Gesellen im Speziellen auf unterhaltsame Art, dass mit der Weiterbildung zum Meister Karriere auch im Handwerk möglich ist."Visionen in die Tat umsetzenFederführend bei der Produktion waren die Firma Bigfish und der renommierte Werbefilmregisseur Daniel Warwick. Dieser verleiht dem Spot durch seinen speziellen Humor eine ganz eigene Handschrift.Auch der Filmemacher ist überzeugt vom Handwerk: "Das Handwerk ist der magische Hebel, der eine Vision in die Tat umsetzt. Dabei spielt es keine Rolle, wie groß oder klein diese Vision ist und in welchem Zusammenhang sie auftaucht - ob im Alltag oder bei der Produktion eines Filmes. Ich beneide ehrlich gesagt alle, die mit ihren Händen eine Idee direkt umsetzen können, so wie Handwerker. Etwas zu schaffen und es idealerweise zur absoluten Perfektion zu treiben - das kann einem keiner nehmen."Auf der Internetseite der Handwerkskammer Reutlingen wird der Spot ab dem 1. Dezember 2016 außerdem in einer Langfassung veröffentlicht: https://www.hwk-reutlingen.de/top-menue/videoclips/imagekampagne.html