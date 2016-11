Moderner, übersichtlicher und responsiv

Seit Ende September ist die Handwerkskammer mit einer überarbeiteten Webseite im Netz. Da immer mehr Menschen das Internet über mobile Endgeräte wie Smartphone und Tablet-PC nutzen, ist die Seite nun responsiv. Das heißt, die Inhalte auf www.hwk-mannheim.de werden auf den unterschiedlichen Geräten immer optimal passend zur Größe des Bildschirms wiedergegeben.Optisch überzeugt die Seite mit mehr Weißraum, größeren Bildern und einzelnen farblichen Akzenten. Aber auch die Struktur ist bei dieser Gelegenheit überarbeitet und optimiert worden. Dahinter steckt mehr Arbeit als der Nutzer vielleicht vermutet, erklärt Detlev Michalke, der das Projekt „Responsive Relaunch“ bei der Handwerkskammer leitete. „Um den Anforderungen des responsiven Designs gerecht zu werden, mussten alle Seiten grundlegend überarbeitet und neu strukturiert werden“, erläutert er. „Dafür haben wir Texte gekürzt, Bilder angepasst und auch die Menüstruktur vereinfacht.“ Durch die neuen flachen Strukturen können die Nutzer auch über ihr Smartphone schneller zu den gesuchten Informationen gelangen.Gerade für Handwerker, die viel unterwegs sind, bietet die verbesserte mobile Nutzung viele Vorteile bieten. Auf der Baustelle gibt es Streit über die Ausführung von Arbeiten? Jetzt kann man bequem per Smartphone einen Sachverständigen in der Datenbank der Kammer suchen. Oder während man auf einen Kunden wartet per Eintrag in die Lehrstellenbörse nach einem neuen Azubi suchen. Statt sich auf der Zugfahrt nach Hause über den Chef zu ärgern, kann man sich informieren, wie man als Existenzgründer sein eigener Chef wird. Oder gleich in der Online-Kursdatenbank nach Möglichkeiten suchen, sich weiterzubilden.