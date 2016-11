Meisterfeier der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald 2016

Als Jahresbeste von 485 frischgebackenen Jungmeisterinnen und Jungmeistern wurde im Rahmen der Großen Meisterfeier der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald Bäckermeister Franz Georg Dürmuth aus Wiesbaden von der dem Handwerk verbundenen Signal-Iduna Versicherungsgruppe ausgezeichnet. Mit insgesamt 374 von 400 möglichen Punkten und dem Notendurchschnitt von 1,3 – ermittelt aus der Punktzahl der vier Teile der Meisterprüfung – konnte er nicht nur die Meisterprüfungskommission, sondern auch die über 1.600 Gäste im Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens überzeugen.



Thomas Wyrwa, Gebietsdirektor der Signal-Idunal-Versicherungsgruppe, stellte den Gästen den Preisträger vor. Franz Georg Dürmuth ist Jahrgang 1979 – und fast schon ein „Oldie“ unter den diesjährigen Meisterprüflingen. Er absolvierte nach seinem Abitur zunächst ein Studium, entdeckte aber später seine Leidenschaft für das Bäcker-Handwerk und habe dieser Leidenschaft Raum gegeben.



Dürmuth habe ganz bewusst und planmäßig die Meisterprüfung als Baustein seiner Lebensplanung gesetzt.



Gebietsdirektor Thomas Wyrwa von der Signal Iduna Versicherungsgruppe gratulierte dem Jahresbesten und überreichte einen Scheck in Höhe von 1.500 Euro an Franz Georg Dürmuth, der zu Recht den Titel „Bester Meister des Jahres 2016“ tragen darf, was auch in einer überreichten Urkunde ausgedrückt wurde.



Bildunterschrift:



Im Rahmen der Meisterfeier 2016 wurde als Jahrgangsbester Bäckermeister Franz Georg Dürmuth (Mitte) durch Thomas Wyrwa (2.v.links) von der Signal Iduna Versicherungsgruppe mit einem Scheck in Höhe von 1.500 Euro ausgezeichnet. Aus den Händen von Kammerpräsident Alois Jöst (2.v.rechts) gab es die Urkunde für den Jahresbesten. Die Vizepräsidenten Klaus Hofmann (rechts) und Martin Sättele (links) freuen sich mit.



Foto: Thomas Rittelmann

