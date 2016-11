Meisterfeier der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald 2016

Mit dem von der in Mannheim ansässigen Inter-Versicherungsgruppe gestifteten „Innovationspreis 2016“ in Höhe von 1.500 Euro für den besten Jungmeister aus einem innovativen Handwerk wurde im Rahmen der Meisterfeier 2016 der Handwerkskammer in diesem Jahr Feinwerkmechanikermeister Simon Lammer aus Neckarsteinach ausgezeichnet.



Matthias Kreibich, Vorstandssprecher der Inter-Versicherungsgruppe, wollte damit ein Zeichen setzen und die modernen, innovativen Handwerker ermutigen. Denn es habe sich gezeigt, so Kreibich, dass in diesen Prüfungen oftmals aufgrund der Schwere und des Umfangs nicht die Spitzennoten erreicht würden wie in anderen Berufen – und daher die Absolventen von innovativen Berufen bei der Besetzung der besten Plätze meist leer ausgingen.



Kreibich wörtlich: „Diese zukunftsorientierten Berufe sind für das Handwerk und unser Land sehr wichtig. Wir möchten daher mit dem Preis in genau diesem Bereich ein Zeichen setzen.“



Simon Lammer, Jahrgang 1992, machte eine Lehre als Mechatroniker, bevor er sich berufsbegleitend auf die Meisterprüfung in Mannheim vorbereitete.



In der diesjährigen Meisterprüfung war er Prüfungsbester im Feinwerkmechaniker-Handwerk und erzielte mit der Durchschnittspunktzahl von 84,5 Punkten die Note 2,0. Damit könne man gerade in diesem Handwerk von einer hervorragenden Leistung sprechen. Gerade die sehr gute Leistung im Teil 1 der Meisterprüfung, also dem „Meisterstück“, so Kreibich, zeichne ihn als sehr guten Handwerker aus.



Daneben sei Lammer immer sehr hoch motiviert und gehe mit Leidenschaft seinem Handwerk nach. Und wenn er nicht im Handwerk „unterwegs“ ist, dann klettert der begeisterte Sportler. Als Mitglied im Deutschen Alpenverein (DAV) engagiert er sich zusätzlich als Jugendleiter im Ehrenamt. Wie Kreibich findet, „eine tolle Sache“.



Matthias Kreibich gratulierte dem jungen Feinwerkmechanikermeister ganz herzlich und forderte ihn auf, sich auf dem Weg in die Zukunft „sattelfest“ zu machen.

