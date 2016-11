Eine herausragende Leistung bei der Meisterprüfung in einem Gesundheitshandwerk zeichnete bei der Meisterfeier 2016 der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald die Regionaldirektion Rhein-Neckar der IKK-classic aus.



Als Krankenkasse des Handwerks unterstütze die IKK classic damit die Bemühungen der Handwerkskammer, diesem großen Bereich handwerklicher Berufe mehr Geltung zu verschaffen, betonte Regionaldirektor Roland Schmitt von der IKK-classic in Heidelberg.



So wurde in diesem Jahr mit Felix Radina aus Würzburg ein junger Orthopädietechniker-Meister ausgezeichnet, der mit der Durchschnittspunktzahl von 87,25 – das entspricht der Schulnote 1,75 – als bester Gesundheitshandwerker abgeschlossen hat.



Der Preisträger ist Jahrgang 1986. Bei der Meisterprüfung fiel er besonders durch hervorragende Leistungen bei der angefertigten Orthese auf, die mit 90 Punkten bewertet wurde. Ein medizinisches Hilfsmittel, das zur Stabilisierung, Entlastung, Führung oder Korrektur von Gliedmaßen dient. Durch Nutzung neuester technischer Materialien ist sie sowohl im Alltagsgebrauch als auch zum Fahrradfahren geeignet.



Im Ranking aller 485 Jungmeister des Jahres 2016 liegt Felix Radina auf Platz 5 unter den Top 10 des Jahrgangs – ebenfalls eine herausragende Leistung. Felix Radina erfülle demnach, so Schmitt, alle Kriterien für die Auszeichnung durch die IKK.



Geschäftsführer Roland Schmitt gratulierte dem Jungmeister zu diesem Erfolg und überreichte ihm in Anerkennung seiner Leistungen den Scheck in Höhe von 1.500 Euro.

