Meisterfeier 2016: Förderpreis geht an Laura Maxime Miriam Krämer

Als Bank des Handwerks und des Mittelstandes konnte die VR-Bank Rhein-Neckar e.G. auch 2016 wieder eine junge Meisterin aus ihrem Gebiet ausgezeichnet, die sich unmittelbar nach ihrer Meisterprüfung selbstständig gemacht hat. Schreinermeisterin Laura Maxime Miriam Krämer lautet der Name der diesjährigen Preisträgerin, die ihren Betrieb in Heidelberg hat.



Peter Anderer, Bereichsleiter Firmenkunden der VR-Bank Rhein-Neckar e.G., überreichte im Rahmen der Großen Meisterfeier 2016 der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald einen „Start-Up“-Scheck in Höhe von 1.500 Euro an die 25jährige, die sich nur knapp vier Monate nach ihrer Meisterprüfung in diesem Jahr selbstständig gemacht hat. „Wer am 4. März 2016 seine Meisterprüfung erfolgreich besteht und sich am 1. Juli 2016 in die Handwerksrolle als Selbstständige eintragen lässt, der handelt vorbildlich und hat den Start-Up-Preis verdient“, so die Begründung. Zudem habe Laura Maxime Miriam Krämer mit hervorragenden Noten bewiesen, dass sie ihr Handwerk meisterlich beherrscht.



Für das Vorbild als Existenzgründer und den Mut, diesen Weg zu gehen, wolle die VR-Bank den Geldbetrag verstanden wissen, den er, Peter Anderer, an eine „Mutmacherin“ wie Krämer überreichte. Anderer stellte dabei die Leidenschaft der Preisträgerin für das eigene Handwerk heraus, die sich durch die Selbstständigkeit sogar noch erhöht habe. Interessant fand er auch das Geschäftsmodell, mit dem sich Krämer auf eigene Füße stellte. Sie konzentriert sich aktuell auf Kooperationen mit anderen Schreinerbetrieben, um bei Überkapazitäten auszuhelfen. So könne sie erste wichtige Netzwerke knüpfen und mit Leidenschaft in ihrem Beruf arbeiten.



Peter Anderer gratulierte Laura Maxime Miriam Krämer zur bestandenen Meisterprüfung und vor allem zu dem wichtigen Schritt, schon im ersten Jahr nach der Meisterprüfung die Selbstständigkeit anzugehen und übergab ihr den Förderpreis der Volksbank Rhein-Neckar eG in Höhe von 1.500 Euro.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers