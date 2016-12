MINI Cooper übergeben

„Bei uns zählt nicht, wo man herkommt, sondern wo man hin will“. Noch besser als mit diesem Wort aus der aktuellen Imagekampagne des Handwerks konnte der Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Alois Jöst, den Sinn des in der Kfz-Werkstatt der Bildungsakademie eingetroffenen MINI nicht erklären. Aus den Händen von Herrn Ronald Wehrstein, Leiter Aftersales bei der BMW Niederlassung in Mannheim, nahm er die Schlüssel für einen MINI Cooper entgegen. Mit dem 136 PS-starken Fahrzeug in der Metallic-Lackierung „moonwalk grey“ sei die Bildungsakademie auf dem neuesten Stand der Technik, freute sich Jöst über die Spende. Das Schulungs- und Prüfungsfahrzeug werde, so Jöst weiter, in der überbetrieblichen Ausbildung genauso eingesetzt wie in der Vorbereitung auf die Meisterprüfung und im Lehrgang zum Kfz-Servicetechniker. Er verwies darauf, dass der MINI Cooper nicht nur für die Datenbus-Schulung, sondern auch für die Fahrwerks- und Bremsassistentenschulung sowie die Lichtsteuerung zum Einsatz kommen werde.



Gleichzeitig dankte er für die langjährige Unterstützung des Münchener Fahrzeugherstellers für die Bildungsakademie. Jöst wörtlich: „Unsere Kooperationspartner tragen durch ihre Spenden zu einer langfristigen Sicherung des hohen Ausbildungsniveaus in unserer Bildungsakademie bei. Dabei profitieren in erster Linie die Mitarbeiter und die Kunden – also Lehrlinge und Schüler der Meistervorbereitung – von diesem umfangreichen Netzwerk zwischen Herstellern und Bildungsakademie. Und damit letztlich auch der Verbraucher, der sein Fahrzeug in der Werkstatt auf den neuesten Stand bringen lässt.“



„Das Thema Aus-und Weiterbildung hat bei BMW einen sehr hohen Stellenwert; aus diesem Grund unterstützen wir schon seit Jahren immer wieder gerne die Bildungsakademie. Wir freuen uns, dass die Lehrlinge und Schüler in der BIA so die Möglichkeit haben, das Gelernte an einem Fahrzeug mit modernster Technologie umzusetzen“, äußert sich Ronald Wehrstein bei der Fahrzeugübergabe.



Ausdrücklich lobte Jöst das Engagement der Unterstützer und dankte für den Einsatz zum Wohl der Aus- und Weiterbildung im Handwerk und Mittelstand. Der Leiter der Bildungsakademie, Hans-Fred Herwehe, schloss sich diesem Dank an und zeigte sich stolz darauf, „dass wir auf eine so beachtliche Schar von Unterstützern bauen können. Diese Unterstützung ist für uns auch eine Bestätigung unserer guten Arbeit“.



Auf dem Bild:



Von dieser Spende haben alle etwas: Kammerpräsident Alois Jöst (2. von rechts) erhält aus den Händen von Ronald Wehrstein, Leiter Aftersales (rechts) der BMW Niederlassung Mannheim, die Schlüssel für den MINI Cooper in der Kfz-Werkstatt der Bildungsakademie. Vizepräsident Klaus Hofmann (3. von rechts) freut sich zusammen mit dem Team der Kfz-Abteilung der Bildungsakademie (von links: Jürgen Heinz, Karsten Junker, Jochen Engelhardt von BMW, Ingo Hangebrauck) über das neue Fahrzeug und die damit verbundene Aufwertung der Ausbildungsmöglichkeiten.



Foto: BMW Niederlassung Mannheim

