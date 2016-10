Die Handwerkskammer Mannheim konnte anlässlich von einigen Firmenjubiläen an folgende Handwerksbe-triebe eine Ehren-Urkunde vergeben:



In Würdigung des 225-jährigen Bestehens des Betriebes



Peter Faller Schornsteinfegermeister, Ladenburg



In Würdigung des 50-jährigen Bestehens des Betriebes



Autolackiererei Herrmann GmbH, Elztal-Dallau



Krammer & Mahl GmbH, Heidelberg



In Würdigung des 25-jährigen Bestehens des Betriebes



Holger Bechtel Elektroin-stallateurmeister, Sins-heim



Klaus Frey Elektroinsatal-lateurmeister, Mannheim



Matthias Gehrig Bäcker-meister, Plankstadt



Elektro Radons GmbH, Mannheim



Hans-Peter Reichert Bezirksschornsteinfegermeister, Kronau

