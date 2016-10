"Demenz" ist Thema beim nächsten Regionalgespräch "Demografischer Wandel" Vortrag in der Handwerkskammer am 2.11.2016

Am Mittwoch, 2. November 2016, findet das nächste Regionalgespräch zum Demografischen Wand der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald statt. Karin Kircher, Koordinatorin des Geriatrischen Schwerpunktes Schwetzingen, Altenpflegerin und Kinaesthetics Peer Tutor wird sich in einem Vortrag mit dem Thema Demenz befassen. Die Handwerkskammer lädt alle Interessierte ein.



Karin Kirche geht insbesondere folgenden Fragen nach: Wie erkennt man eine Demenz? Welche Diagnosekriterien und Untersuchungsmöglichkeiten führen zu einer eindeutigen Diagnosestellung?



Außerdem werden die verschiedenen Formen der Alzheimer Demenz und der Vaskulären Demenz und der Verlauf der verschiedenen Krankheitsstadien dargestellt. Die Referentin geht auch darauf ein, wie ein dementiell erkrankter Mensch unterstützt werden kann.



Die Veranstaltung fängt um 15 Uhr an und findet im Raum Weinheim in der Handwerkskammer in B 1, 1-2 (zwischen Schloss und Paradeplatz) statt. Herzliche Einladung zu der kostenfreien Veranstaltung.

