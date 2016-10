Basisinformationsveranstaltung der Handwerkskammer für Existenzgründerinnen und Existenzgründer Nächster Termin in Buchen am 20.10.2016

Die Erstellung eines guten Geschäftskonzeptes mithilfe fachkundiger Beratung ist Voraussetzung für eine gelungene Existenzgründung im Handwerk. Um potentielle Gründerinnen und Gründer mit Informationen zu versorgen, veranstaltet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald in den Räumen der Volksbank Franken in Buchen, Walldürner Straße 17, am 20.10.2016 von 16 bis 17:30 Uhr eine kostenfreie „Basisinformation für Existenzgründerinnen und Existenzgründer“.



Das Team der Wirtschaftsförderung der Handwerkskammer informiert über persönliche und fachliche Voraussetzungen der Gründung, die Wahl der Rechtsform sowie Gründungsformalitäten. Außerdem wird grundlegendes Wissen zur Geschäftsplanerstellung anhand eines Fallbeispiels vermittelt und auf öffentliche Finanzierungsmöglichkeiten des Vorhabens hingewiesen.



Interessenten werden gebeten, sich bis spätestens einen Tag vor der Veranstaltung bei der Volksbank Franken telefonisch (06281-406-1207) oder per mail unter: beratung@hwk-mannheim.de anzumelden.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers