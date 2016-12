Der neue Katalog ist da!

Druckfrisch mit Angeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene – so sieht er aus, der aktuelle Katalog von GET Global Education Tumulka. Im Katalog ‚Sprachen lernen und erleben – weltweit‘ finden sich viele neue Veranstalter weltweit, aber auch altbewährte Partner stellen ihre Programme vor. Die Möglichkeiten einer Sprachreise sind riesig – das Team von GET hilft in der persönlichen Beratung, die maßgeschneiderte Reise für jedes Bedürfnis zu finden. Ob Englischlernen mit Kindern und Jugendlichen aus aller Welt, verbunden mit einem attraktiven Sport- und Freizeitprogramm, ob Intensivkurse zu Oberstufen- oder Abiturvorbereitung, ob Fußballcamps ganz ohne Sprachkurs – die Möglichkeiten sind vielfältig. Natürlich bietet GET in Kooperation mit seinen Partnern ebenso geeignete Programme für Erwachsene an, die ihre Sprachkenntnisse vertiefen möchten oder Zertifikate für ihre berufliche Laufbahn benötigen. Auch die sog. GAP-Programme erfreuen sich immer größerer Beliebtheit – hier gibt der neue Katalog ebenfalls einen guten Überblick.



Neben den klassischen Ländern England, USA, Frankreich und Italien gibt es natürlich auch viele andere Destinationen, in denen Sprachreisen absolviert werden können. Spanien, Belgien, die Schweiz, Malta, Südafrika, Australien oder noch ein anderes Land – kontaktieren Sie GET.

Die perfekte Sprachreise ist nur einen Anruf oder eine Mail entfernt!





