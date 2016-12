Bitte vormerken – persönliche Beratungen auf den Education Days von GET!

Gleich zu Beginn des neuen Jahres ist GET Global Education Tumulka wieder in vier Großstädten in Deutschland und Österreich unterwegs, um vor Ort auf den sog. ‚Education Days‘ interessierte Eltern mit ihren Kindern persönlich und individuell zu beraten. Rund um das Thema Sprachen, Sprachreisen und Auslandsaufenthalte geht die Bandbreite, über die die Beraterinnen von GET bei der Veranstaltungen kostenlos, kompetent und ausführlich ratsuchenden Familien zur Seite stehen.Nicht nur über Sprachreisen und Summercamps mit verschiedenen Gewichtungen, sondern auch über längere Aufenthalte an einem englischsprachigen Internat kann man sich informieren. Hier ist ein Aufenthalt bereits ab einem Term (ca. 3 Monate) möglich – bis hin zu mehreren Jahren, in denen der Schüler seinen Schulabschluss erlangt. Ob England, USA, Kanada, Australien oder auch eine bilinguale oder internationale Schule in Deutschland – es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, die durch eine fachkundige Beratung transparent dargestellt werden.Ihre Beratungsmöglichkeiten:Hamburg, 22. Januar 2017, von 10.00 bis 16.00 Uhrim east Hotel, Simon-von-Utrecht-Str. 31Düsseldorf, 28. Januar 2017, von 10.00 bis 16.00 Uhrim Radisson Blu Media Harbour Hotel, Hammer Straße 23München, 11. Februar 2017, von 10.00 bis 16.00 Uhrim Charles Hotel, Sophienstraße 28 in MünchenWien, 15. Februar 2017, von 14.00 bis 19.00 Uhrim Le Meridien Vienna, Robert-Stolz-Platz 1Ihr persönlicher Beratungstermin ist nur einen Anruf oder eine Mail entfernt!GET Global Education Tumulka GmbHFranz-Joseph-Str. 980801 München-SchwabingTel.: 089 / 41 42 45 40Fax: 089 / 41 42 45 4-22Mail: info@get-education.com