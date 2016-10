Miss Germany packt mit Paderbornern für "Weihnachten im Schuhkarton®"

Die aktuelle Miss Germany Lena Bröder kommt am 2. November nach Paderborn. Im Südring-Center will sie gemeinsam mit Freiwilligen Geschenkpakete für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ packen. Sie kenne die Aktion bereits von ihrer Schulzeit und möchte sie gerne weiterhin unterstützen, „um vor allem den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, für die die Sonne nicht so oft scheint.“ Wer mitpacken will, kann zu dem Tag seine Sachspenden mitbringen und ab ca. 14:30 Uhr gemeinsam mit der schönsten Frau Deutschlands die Päckchen befüllen. Ebenfalls vor Ort wird eine junge Frau sein, die vor 15 Jahren selbst einen Schuhkarton erhalten hat. Inzwischen lebt sie in Deutschland. Eine Übersicht, welche Sachspenden benötigt werden, gibt es auf einer Online-Wunschliste: bit.ly/Geschenke_PackpartyPaderborn. Die Packaktion läuft bis ca. 18 Uhr.Verteilt werden die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum u. a. in Moldau, der Mongolei, Montenegro, Rumänien und Serbien. Geschulte Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen laden oft in Zusammenarbeit mit Sozialbehörden bedürftige Familien zu Weihnachtsfeiern ein. „Durch die Aktion entstehen vor Ort häufig langfristige Beziehungen, die sowohl praktische Hilfe als auch geistliche Angebote der Gemeinden beinhalten“; berichtet die ehrenamtliche Gebietskoordinatorin für Ostwestfalen, Dagmar Tröster. 2014 begleitete sie einige Verteilungen in Polen und stellte dabei fest, dass die Armut in manchen Landesteilen nach wie vor sehr groß ist. „Die Kinder, die wir im Blick haben, leiden oft nicht nur materielle Armut, sondern auch emotionale. Umso wertvoller ist es für sie, wenn Menschen in ihrer direkten Umgebung ihnen Wertschätzung und Beachtung schenken. Das Schuhkartongeschenk unterstreicht dabei die weihnachtliche Liebesbotschaft.“ Um die Kosten für Transport, Ehrenamtsschulung, Qualitätssicherung und Transparenzwesen zu decken empfiehlt Geschenke der Hoffnung eine Geldspende von 8 Euro pro beschenktem Kind. Der Betrag kann online unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org überwiesen oder vor Ort abgegeben werden. Wer nicht an der Packparty teilnehmen kann, hat die Möglichkeit seine Päckchenspende noch bis 15.11. zu einer der rund 20 Abgabeorte in Paderborn und Umgebung zu bringen. Die genauen Standorte erfährt man auf der Webseite oder unter Hotline 030-76 883 883.