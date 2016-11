Große Begeisterung bei Packparty mit Miss Germany

Die amtierende Miss Germany Lena Bröder unterstützt in diesem Jahr die Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton®“ . Gemeinsam mit der einst selbst in Litauen beschenkten Valentina Sapka und weiteren begeisterten Päckchenpackern füllte sie am 2. November zahlreiche Schuhkartons für Kinder in Not. Unter Tränen berichtete die 19-jährige Sapka von ihrem Erlebnis vor 13 Jahren. Für sie war „Weihnachten im Schuhkarton“ das erste Geschenk ihres Lebens. Manche der im Päckchen eingepackten Dinge hätte sie erst gar nicht benutzt, weil sie Angst hatte, sie könnten kaputtgehen. „Jeden Tag habe ich meinen Schuhkarton aufgemacht und mich über die neuen Sachen gefreut.“ Für sie sei das Geschenk ein Zeichen der Liebe Gottes gewesen. Dass sie nun heute selbst daran mitwirken könne, anderen Kindern solch ein Geschenk zu machen, sei für sie etwas ganz Besonderes. Die 26-jährige Bröder berichtete, sie habe keinen Moment gezögert, als die Anfrage kam, ob sie sich als Miss Germany für die Aktion stark machen könne. „Ich kannte die Aktion von früher, habe in meiner Schulzeit mitgemacht.“ Die Geschichte von Sapka verdeutliche gut, dass bereits Kleinigkeiten etwas Großes im Leben eines Kindes bewirken können. Für die ehrenamtliche Gebietskoordinatorin für den Raum Paderborn, Dagmar Tröster, ist die Packaktion mit Miss Germany eine besondere Unterstützung. „Wir haben hier in den letzten elf Jahren schon 13.000 Päckchen auf die Reise schicken können. Wir hoffen, dass die prominente Teilnahme dazu beiträgt, die Aktion weiter bekanntzumachen.“ Sie dankte zudem dem Südring-Center und weiteren Händlern, die für die Aktion Sachspenden zur Verfügung gestellt hatten.Bis 15. November können noch im ganzen deutschsprachigen Raum die selbstgepackten Schuhkartons abgegeben werden. Verteilt werden die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum u. a. in Moldau, der Mongolei, Montenegro, Rumänien und Serbien. Geschulte Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen laden oft in Zusammenarbeit mit Sozialbehörden bedürftige Familien zu Weihnachtsfeiern ein. „Durch die Aktion entstehen vor Ort häufig langfristige Beziehungen, die sowohl praktische Hilfe als auch geistliche Angebote der Gemeinden beinhalten“; berichtet Tröster. Um die Kosten für Transport, Ehrenamtsschulung, Qualitätssicherung und Transparenzwesen zu decken empfiehlt Geschenke der Hoffnung eine Geldspende von 8 Euro pro beschenktem Kind. Der Betrag kann online unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org oder über folgende Bankverbindung überwiesen werden: Pax Bank eG, Geschenke der Hoffnung, IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungszweck: 300500 + Adresse (für Zuwendungsbestätigung).Für diejenigen, die keine Zeit zum Einkaufen haben, gibt es ab sofort die Möglichkeit, online den eigenen Schuhkarton auf die Reise zu schicken. Unter www.online-schuhkarton.de kann man entscheiden, wen man beschenken will und was im Paket drin sein soll. Ehrenamtliche Mitarbeiter in der Weihnachtswerkstatt von Geschenke der Hoffnung in Berlin packen dann entsprechend der Vorgaben die Geschenke.Bildmaterial der Packparty: https://www.geschenke-der-hoffnung.org/service/presseportal „Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“ des christlichen Hilfswerks Samaritan’s Purse. Träger im deutschsprachigen Raum ist das christliche Werk Geschenke der Hoffnung. Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 11,2 Millionen Kinder in etwa 100 Ländern durch die Aktion erreicht.