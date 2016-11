Außenminister und Miss Austria unterstützen Geschenkaktion

Eine Jury hat sie in diesem Jahr zur schönsten Frau Österreichs gekürt: Miss Austria Dragana Stankovic füllte am Mittwoch (9.) gemeinsam mit vielen weiteren Päckchenpackern zahlreiche Geschenkpakete für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ des christlichen Vereins Geschenke der Hoffnung. Ehrenamtliche Mitarbeiter der katholischen Pfarre St. Claret-Ziegelhof hatten eine Packparty organisiert und dafür zuvor fleißig Geschenke eingekauft. Die Santander Consumer Bank Wien hatte die Packaktion finanziell unterstützt. „Weihnachten ist für mich ein Fest der Freude, das man zusammen mit seiner Familie feiert. Jeder von uns weiß, wie schön es ist Geschenke zu bekommen, da sie ein wundervolles Zeichen der Aufmerksamkeit sind“, sagte Stankovic über ihre Motivation, sich für die Aktion starkzumachen. ,Weihnachten im Schuhkarton‘ ist eine tolle Möglichkeit mit wenig Aufwand auch Kindern in ärmeren Ländern eine sehr große Freude zu bereiten, indem wir ihnen zeigen, dass wir an sie denken und ihnen neue Hoffnung schenken“. Die Päckchen aus Österreich werden in diesem Jahr in Bulgarien, Montenegro und Serbien verteilt. Zu letzterem Land hat die Miss Austria eine besondere Verbindung: Ihre Eltern stammen aus Serbien. Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz unterstrich in einer Videobotschaft die Bedeutung der Initiative: „Es ist nicht nur eine wunderschöne Aktion, sondern mittlerweile die weltweit größte Geschenkaktion für Kinder in Not.“ Er selbst werde in sein Päckchen unter anderem viele Schulmaterialien einpacken. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Santander Consumer Bank GmbH, Olaf Peter Poenisch, berichtete von dem langjährigen Engagement seiner Mitarbeiter. Seit 2007 hätten diese bereits über 1.350 Päckchen gepackt – im Schnitt beteilige sich somit jeder dritte Santander-Mitarbeiter an der Initiative. „Wir als Unternehmen unterstützen unsere Mitarbeiter dabei, übernehmen die Organisation und tragen die Versandkosten. Ich bin stolz auf das große Herz und Engagement der vielen Kolleginnen und Kollegen, die jedes Jahr freiwillig einen wertvollen Beitrag leisten, um Kindern zu Weihnachten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“Der für Österreich zuständige Regionalleiter Rainer Saga hob die Bedeutung der ehrenamtlichen Mitarbeiter für die Aktion hervor. „Ohne so engagierte Leuten wie hier in dieser Pfarre könnten wir, Weihnachten im Schuhkarton‘ nicht durchführen. Wir suchen auch weiterhin nach Personen, die sich gerne das ganze Jahr über einbringen – denn ab Januar bereiten wir wieder die kommende Saison vor.“ Auch am anderen Ende der Schuhkarton-Kette lebe die Aktion vom ehrenamtlichen Engagement: Die Verteilung der Geschenkpakete werde von einem Netzwerk geschulter Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen getragen. „Diese laden oft in Zusammenarbeit mit Sozialbehörden zielgerichtet bedürftige Kinder zu Weihnachtsfeiern ein. Durch die Aktion entstehen vor Ort häufig langfristige Beziehungen, die sowohl praktische Hilfe als auch geistliche Angebote der Gemeinden ermöglichen“, berichtet Saga. Packparty-Organisatorin und Sammelstellenleiterin Erika Dendl unterstrich, auf was es ihr bei der Aktion ankommt: „Wenn ein Kind möglicherweise nur einmal im Leben ein Geschenk bekommt, soll dies das Beste seines Lebens sein. Mit unserem Engagement machen wir Liebe für Kinder in Not greifbar und weisen damit auf die Weihnachtsbotschaft hin, die allen Menschen Hoffnung bringen will.“Um die Kosten für Transport, Ehrenamtsschulung, Qualitätssicherung und Transparenzwesen zu decken empfiehlt Geschenke der Hoffnung eine Geldspende von 8 Euro pro beschenktem Kind. Der Betrag kann online unter www.weihnachten-im-schuhkarton.at oder auf Konto AT51 1860 0000 1602 0919 bei der VKB-Bank (BIC: VKBLAT2L, Verwendungszweck: 820500) überwiesen werden.Fotos der Packparty werden unter dem folgendem Link zur Verfügung gestellt: https://www.geschenke-der-hoffnung.org/service/presseportal/bilder-und-logos „Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“ des christlichen Hilfswerks Samaritan’s Purse. Träger im deutschsprachigen Raum ist das christliche Werk Geschenke der Hoffnung . Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 11,2 Millionen Kinder in etwa 100 Ländern durch die Aktion erreicht.