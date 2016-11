microUSB Ladegerät mit extra viel Power, extrem robust und wasserfest

High-Power - micro USB Einbau-Netzteil 5V / 3A



Genug Power für große Tablets, Handys und alle anderen Geräte mit microUSB-Anschluss. Zum Anschluss an 12V/24V, daher auch für LKW geeignet.



Wasserfeste, robuste Bauform, ideal für Auto, Wohnmobil, LKW, Motorrad, Quad, Boot, Baufahrzeug, uvm.



Durch die robuste Bauweise und die vergossene Elektronik ist das Gerät optimal für Outdoor-Anwendungen geeignet.



Der hohe Ladestrom von 3 Ampere erlaubt auch den Betrieb von Tablet-PCs und Geräten mit hohem Stromverbrauch.



Durch die hohe Effizienz der Elektronik hat das Ladegerät eine extrem geringe Wärmeentwicklung.



•Eingang: 12V oder 24V (7-24V/DC Weitbereichseingang)

•Ausgang: 5V / 3A (max. 4A Peak)

•Anschlusskabel inkl. 6A KFZ-Sicherung (steckbar)

•Effizienz bis 98%

•doppelt geschirmtes microUSB

•zweifacher Ferrit zur Entstörung

•vergoldeter Stecker

•vergossene, wasserfeste Elektronik

•unempfindlich gegen Erschütterungen und Vibrationen

•Gehäuse: 54 x 35 x 23 mm

•Länge: Anschlusskabel und USB Kabel jeweils 95cm



Viele Ladegeräte liefern maximal 1 Ampere. Zu wenig um Tablet, oder andere große Geräte schnell aufzuladen.



ge-tectronic schafft Abhilfe mit einem HIGH-POWER-Ladegerät.

Der Ladestrom von 3 Ampere sorgt für schnelle Aufladung.



Aber das ist nicht die einzige Besonderheit dieses Netzteils.

Extrem robust, vibrationsgeschützt und wasserfest ist das Gerät durch die vergossene Elektronik.



Es wurde bei der Entwicklung aber auch auf andere technische Details geachtet.

Aufwändige Entstörung, hohe Effizienz, integrierte Vorsicherung und vergoldete Kontakte machen das Gerät zum perfekten Ladegerät für alle Verbrauchen mit microUSB-Anschluss.

ge-tectronic

Die Firma ge-tectronic mit Sitz in Ruhpolding (Obb.) hat sich auf Zusatz- Hardware für mobile Navigatiosgeräte, Pocket- PC's, MP3-Player, Handy's und Car-Hifi spezialisiert.



Die Produkte ermöglichen eine Integration der mobilen Begleiter in jedes Fahrzeug. Der Funktionsumfang reicht vom gängigen Freisprechen über Einbindung der Naviansagen und Musik bis zum TMC-Anschluss an die Fahrzeugantenne.



Ein umfangreiches Zubehör rund um GPS, Navigation und Smartphone´s macht das Liefersortiment komplett.

