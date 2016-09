Neueröffnung der Galeria Frank Krüger in Berlin

Seit 1997 lebt der Berliner Künstler Frank Krüger auf Mallorca – seine Kunst hängt mittlerweile bei Kunstliebhabern weltweit, und ab Oktober wird es seine einzigartigen Aluminiumbilder und viele andere Werke auch im Berliner Hilton Hotel am Gendarmenmarkt geben.



„Berlin gilt mittlerweile als Nabel von Europa, ist ein absolut angesagter Künstler-Hotspot und genießt internationale Aufmerksamkeit– und außerdem ist und bleibt es natürlich meine Heimat. Deshalb habe ich mich entschlossen, hier meine dritte Galerie nach denen in Cala Ratjada und Palma zu eröffnen“, erklärt Frank Krüger. „Back to the roots“ sei sein Motto dabei, fährt er fort. Als sich mit dem Ladenlokal im Hilton Hotel am Gendarmenmarkt die Möglichkeit einer Galerie in der deutschen Hauptstadt in einer Toplage ergab, war die Entscheidung schnell getroffen. „Im Hilton verkehrt ein internationales Publikum, das ist für mich ein wichtiger Punkt“, betont der Künstler, der bekannt ist für seine berühmten Stierbilder, die Verarbeitung von Eindrücken seiner vielen Reisen weltweit und seiner Wahlheimat Mallorca sowie die Porträts vieler Stars aus der Unterhaltungsbranche und dem Sport. Seine Aluminiumbilder gelten als einzigartig, aber er experimentiert auch ständig mit anderen Techniken und Materialien. So gibt es Werke in Öl auf Blattgold, Blattsilber, Kupfer und Leinwand genauso wie Bilder in einer besonderen 3D-Technik mit indirekter Beleuchtung. „Viele meiner Kunden reagieren absolut begeistert auf die neue Galerie in Berlin, weil sie erkennen, wie sich meine Kunst in den letzten Jahren entwickelt und welche Wertsteigerung meine Bilder erfahren haben“, sagt der Wahl-Mallorquiner. Er plant, in der neuen kleinen, aber feinen Galerie am Gendarmenmarkt einmal im Monat präsent zu sein, denn der direkte und persönliche Kundenkontakt ist Teil seines wachsenden Erfolgs. Zur Eröffnung am 8.10.2016 um 19 Uhr werden sich Kunstkenner aus aller Welt einfinden und ist jeder Interessierte herzlich eingeladen. Schon jetzt denkt Frank Krüger noch weiter: “Mein großer Traum und Wunsch ist irgendwann noch eine weitere Galerie in einer meiner Lieblingsstädte, in New York!“

















Über Galeria Frank Krüger

Frank Krüger, geboren 1962 in Berlin, schuf schon in seiner Kindheit außergewöhnliche Werke in Öl auf Leinwand. Als Sohn eines Fotografen und einer technischen Zeichnerin wurde ihm der Sinn für Details, Perspektiven und Farbharmonie geradezu in die Wiege gelegt. Sein Wunsch, Kunst zu studieren, wurde kurz vor dem Abitur durch die schlechte Beurteilung seiner Kunstlehrerin zunichte gemacht. Er verließ "Hals über Kopf " das Gymnasium und machte eine dreijährige Ausbildung zum Tierpfleger im Berliner Zoo. Danach folgten Jahre der künstlerischen Selbstfindung, bis er schließlich nach einigen erfolgreichen Ausstellungen in Berlin und Mallorca beschloss, seinen Lebensmittelpunkt nach Mallorca zu verlegen, um sich ausschließlich mit der Malerei zu beschäftigen. Seit 2007 arbeitet und verkauft der Künstler seine Werke in der Galeria Frank Krüger an der Hafenpromenade von Cala Ratjada, Paseo Colom 13, Mallorca und seit März 2014 auch in der neuen Galeria Frank Krüger, Costa d´en Brossa 3, 07001 Palma de Mallorca, Tel. 0034/971425861, Öffnungszeiten Montag bis Freitag 11 -19 Uhr und Samstag von 11- 15 Uhr, www.galeria-frankkrueger.com.



Die Adresse der neuen Berliner Galerie ab 8.10.2016 ist Galeria Frank Krüger im Hilton am Gendarmenmarkt, Mohrenstraße 30, 10117 Berlin

