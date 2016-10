Rübengeister schnitzen mit Lichterumzug im Museumsdorf

Futter- oder Zuckerrüben aushöhlen, ein Furcht erregendes Gesicht einschnitzen und mit einer Kerze hinterleuchten, das war seit je her ein herbstliches Vergnügen für Kinder und Ju-gendliche - nicht nur auf dem Land. Im Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren können Familien am Samstag den 29. Oktober, von 15 bis 18 Uhr Rübengeister schnitzen. Mitzubringen sind ein spitzes Messer, ein stabiler Esslöffel und eine Kerze. Für 2 € gibt es eine Futterrübe. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Um 17 Uhr geht es dann zum Umzug mit allen Rübengeistern durch das Museumsdorf. Für die musikalische Begleitung sorgt hierbei die Jugendkapelle des Musikvereins Bissingen. In der Gruppe, mit den „Rübengeistern" und der Musik, kann man furchtlos durch die Dunkelheit gehen. Die Rübengeister mit leuchtenden Fratzen jagen Schrecken ein, sie machen dem Bösen und Bedrohlichen schnell den Garaus.Das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren ist in der Saison 2016 bis 6. November geöffnet. Über die letzten Veranstaltungen der Saison 2016 informiert das Veranstal-tungsprogramm, das kostenlos angefordert werden kann und auf der Homepage des Museums vorgestellt wird.Freilichtmuseum Beuren, Museum des Landkreises Esslingen für ländliche Kultur, In den Herbstwiesen, 72660 Beuren, Info-Telefon 07025 91190-90, Fax 07025 91190-10, E-Mail: info@freilichtmuseum-beuren.de , Homepage: www.freilichtmuseum-beuren.de